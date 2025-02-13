https://ria.ru/20250213/tramp-1998983457.html
Трамп назвал условие продолжения поддержки Украины
Трамп назвал условие продолжения поддержки Украины - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп назвал условие продолжения поддержки Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает Украину, но хочет обязательств относительно потраченных денег США. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T01:00:00+03:00
2025-02-13T01:00:00+03:00
2025-02-13T01:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает Украину, но хочет обязательств относительно потраченных денег США. "Я поддерживаю Украину, но я хочу обязательств относительно наших денег", - сказал Трамп в Белом доме.
https://ria.ru/20250211/tramp-1998518850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, США, Украина, Дональд Трамп
Трамп назвал условие продолжения поддержки Украины
Трамп заявил, что поддержка Украины должна сопровождаться гарантиями Киева