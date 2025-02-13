https://ria.ru/20250213/tramp-1998983457.html

Трамп назвал условие продолжения поддержки Украины

Трамп назвал условие продолжения поддержки Украины - РИА Новости, 13.02.2025

Трамп назвал условие продолжения поддержки Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает Украину, но хочет обязательств относительно потраченных денег США. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T01:00:00+03:00

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в мире

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает Украину, но хочет обязательств относительно потраченных денег США. "Я поддерживаю Украину, но я хочу обязательств относительно наших денег", - сказал Трамп в Белом доме.

https://ria.ru/20250211/tramp-1998518850.html

сша

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, дональд трамп