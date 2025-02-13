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Трамп заявил о большом желании завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 13.02.2025
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00:59 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/tramp-1998983208.html
Трамп заявил о большом желании завершить конфликт на Украине
Трамп заявил о большом желании завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп заявил о большом желании завершить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп утверждает, что его ничто не волнует так сильно, как желание завершить конфликт на Украине и остановить гибель людей. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T00:59:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что его ничто не волнует так сильно, как желание завершить конфликт на Украине и остановить гибель людей. "Я здесь просто для того, чтобы добиться мира. Меня ничто не волнует так сильно… Я хочу, чтобы люди перестали умирать", - сказал он журналистам в Белом доме. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
https://ria.ru/20250213/tramp-1998982628.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп заявил о большом желании завершить конфликт на Украине

Трамп заявил, что его ничто не волнует так, как завершение конфликта на Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что его ничто не волнует так сильно, как желание завершить конфликт на Украине и остановить гибель людей.
"Я здесь просто для того, чтобы добиться мира. Меня ничто не волнует так сильно… Я хочу, чтобы люди перестали умирать", - сказал он журналистам в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Трамп отказался открыть свой план урегулирования на Украине
00:55
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В свою очередь Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Трамп рассказал, что усвоил из разговора с Путиным про Украину
00:38
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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