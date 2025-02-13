Трамп заявил о большом желании завершить конфликт на Украине
Трамп заявил, что его ничто не волнует так, как завершение конфликта на Украине
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что его ничто не волнует так сильно, как желание завершить конфликт на Украине и остановить гибель людей.
"Я здесь просто для того, чтобы добиться мира. Меня ничто не волнует так сильно… Я хочу, чтобы люди перестали умирать", - сказал он журналистам в Белом доме.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В свою очередь Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".