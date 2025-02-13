https://ria.ru/20250213/tramp-1998983208.html

Трамп заявил о большом желании завершить конфликт на Украине

Трамп заявил о большом желании завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 13.02.2025

Трамп заявил о большом желании завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп утверждает, что его ничто не волнует так сильно, как желание завершить конфликт на Украине и остановить гибель людей. РИА Новости, 13.02.2025

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2025-02-13T00:59:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что его ничто не волнует так сильно, как желание завершить конфликт на Украине и остановить гибель людей. "Я здесь просто для того, чтобы добиться мира. Меня ничто не волнует так сильно… Я хочу, чтобы люди перестали умирать", - сказал он журналистам в Белом доме. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

https://ria.ru/20250213/tramp-1998982628.html

https://ria.ru/20250213/peregovory-1998981059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский