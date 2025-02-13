https://ria.ru/20250213/tramp-1998982628.html

Трамп отказался открыть свой план урегулирования на Украине

Трамп отказался открыть свой план урегулирования на Украине - РИА Новости, 13.02.2025

Трамп отказался открыть свой план урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп отказался раскрывать детали своего плана по урегулированию конфликта на Украине, но заверил, что на данном направлении уже достигнут РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T00:55:00+03:00

2025-02-13T00:55:00+03:00

2025-02-13T01:36:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался раскрывать детали своего плана по урегулированию конфликта на Украине, но заверил, что на данном направлении уже достигнут "большой прогресс"."Я не собираюсь рассказывать вам свой план. Могу лишь сказать, что мы добились значительного прогресса. Это должно было быть сделано Байденом, а не мной, потому что это продолжается уже долгие годы, и именно он должен был этим заниматься", – сказал Трамп в беседе с журналистами.Говоря о поддержке Украины, Трамп отметил, что Вашингтон продолжит предоставлять помощь Киеву, но намерен гарантировать защиту своих вложений."Каждый раз, когда кто-то из Украины приходил, им просто вручали деньги. Глупо... Поэтому мы добиваемся гарантий по нашим деньгам. Мы обеспечим их защиту за счёт того, что у Украины есть ресурсы – полезные ископаемые, нефть и газ, и мы добиваемся гарантий по этим вложениям. Они с этим согласились", – сказал он.Президент США также не исключил, что Украине удастся вернуть часть утраченных территорий."Некоторые территории вернутся. Думаю, часть из них действительно вернётся", – допустил он.

https://ria.ru/20250213/tramp-1998981722.html

https://ria.ru/20250213/peregovory-1998981059.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, сша, вашингтон (штат), дональд трамп