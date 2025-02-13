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Трамп ждет от Киева документ с гарантиями возврата вложенных денег - РИА Новости, 13.02.2025
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00:46 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/tramp-1998981870.html
Трамп ждет от Киева документ с гарантиями возврата вложенных денег
Трамп ждет от Киева документ с гарантиями возврата вложенных денег - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп ждет от Киева документ с гарантиями возврата вложенных денег
Президент США Дональд Трамп заявил, что глава американского минфина Скотт Бессент должен привезти из Киева документ с гарантиями возвращения вложенных средств... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T00:46:00+03:00
2025-02-13T00:46:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что глава американского минфина Скотт Бессент должен привезти из Киева документ с гарантиями возвращения вложенных средств на поддержку Украины. "Министр финансов, который сейчас… на самом деле, довольно храбрый. Он находится на Украине в поезде, и вокруг этого поезда происходит много всего не очень хорошего, и он едет туда, чтобы получить документ, который даст нам гарантию, что мы в какой-то форме получим деньги обратно", - сказал он журналистам в Белом доме. Трамп подчеркнул, что США направляют Украине "гораздо больше денег", чем Европа.
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, скотт бессент
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Скотт Бессент
Трамп ждет от Киева документ с гарантиями возврата вложенных денег

Трамп: Бессент должен привезти из Киева документ с гарантиями возвращения денег

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что глава американского минфина Скотт Бессент должен привезти из Киева документ с гарантиями возвращения вложенных средств на поддержку Украины.
"Министр финансов, который сейчас… на самом деле, довольно храбрый. Он находится на Украине в поезде, и вокруг этого поезда происходит много всего не очень хорошего, и он едет туда, чтобы получить документ, который даст нам гарантию, что мы в какой-то форме получим деньги обратно", - сказал он журналистам в Белом доме.
Трамп подчеркнул, что США направляют Украине "гораздо больше денег", чем Европа.
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В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампСкотт Бессент
 
 
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