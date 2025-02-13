https://ria.ru/20250213/tramp-1998981870.html

Трамп ждет от Киева документ с гарантиями возврата вложенных денег

Трамп ждет от Киева документ с гарантиями возврата вложенных денег - РИА Новости, 13.02.2025

Трамп ждет от Киева документ с гарантиями возврата вложенных денег

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава американского минфина Скотт Бессент должен привезти из Киева документ с гарантиями возвращения вложенных средств... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T00:46:00+03:00

2025-02-13T00:46:00+03:00

2025-02-13T00:46:00+03:00

в мире

украина

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дональд трамп

скотт бессент

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что глава американского минфина Скотт Бессент должен привезти из Киева документ с гарантиями возвращения вложенных средств на поддержку Украины. "Министр финансов, который сейчас… на самом деле, довольно храбрый. Он находится на Украине в поезде, и вокруг этого поезда происходит много всего не очень хорошего, и он едет туда, чтобы получить документ, который даст нам гарантию, что мы в какой-то форме получим деньги обратно", - сказал он журналистам в Белом доме. Трамп подчеркнул, что США направляют Украине "гораздо больше денег", чем Европа.

https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998960500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, скотт бессент