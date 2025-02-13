https://ria.ru/20250213/tramp-1998981469.html
Трамп призвал к выборам на Украине
Трамп призвал к выборам на Украине - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп призвал к выборам на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине нужно проводить выборы руководства. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T00:41:00+03:00
2025-02-13T00:41:00+03:00
2025-02-13T00:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине нужно проводить выборы руководства.Ранее Трамп заявил, что услышал от своего российского коллеги Владимира Путина о необходимости разрешения ситуации на Украине на постоянной основе."Когда-нибудь надо проводить выборы", - сказал Трамп в Белом доме. На вопрос о том, не считает ли Трамп, что исключает Владимира Зеленского из своих усилий по урегулированию на Украине, президент США ответил отрицательно.
https://ria.ru/20250213/peregovory-1998981059.html
сша
украина