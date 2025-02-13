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Трамп не видит угрозы в диалоге с Россией без Зеленского - РИА Новости, 13.02.2025
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00:40 13.02.2025 (обновлено: 00:41 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/tramp-1998981319.html
Трамп не видит угрозы в диалоге с Россией без Зеленского
Трамп не видит угрозы в диалоге с Россией без Зеленского - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп не видит угрозы в диалоге с Россией без Зеленского
Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией без участия Владимира Зеленского. РИА Новости, 13.02.2025
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией без участия Владимира Зеленского. "Нет, я так не думаю", - сказал он журналистам в Белом доме на вопрос, видит ли он угрозу в исключении Зеленского из диалога с Россией после состоявшегося звонка с главой россий ского государства. Трамп также добавил, что Украине однажды придется провести президентские выборы.
https://ria.ru/20250213/peregovory-1998981059.html
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Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, В мире
Трамп не видит угрозы в диалоге с Россией без Зеленского

Трамп не видит угрозы в прямом диалоге с Россией без участия Зеленского

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией без участия Владимира Зеленского.
"Нет, я так не думаю", - сказал он журналистам в Белом доме на вопрос, видит ли он угрозу в исключении Зеленского из диалога с Россией после состоявшегося звонка с главой россий ского государства.
Трамп также добавил, что Украине однажды придется провести президентские выборы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Трамп рассказал, что усвоил из разговора с Путиным про Украину
00:38
 
РоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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