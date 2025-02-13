https://ria.ru/20250213/tramp-1998981319.html

Трамп не видит угрозы в диалоге с Россией без Зеленского

Трамп не видит угрозы в диалоге с Россией без Зеленского - РИА Новости, 13.02.2025

Трамп не видит угрозы в диалоге с Россией без Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией без участия Владимира Зеленского. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T00:40:00+03:00

2025-02-13T00:40:00+03:00

2025-02-13T00:41:00+03:00

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150529/99/1505299916_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2102862960a8ac180823b5e41e313ad.jpg

ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией без участия Владимира Зеленского. "Нет, я так не думаю", - сказал он журналистам в Белом доме на вопрос, видит ли он угрозу в исключении Зеленского из диалога с Россией после состоявшегося звонка с главой россий ского государства. Трамп также добавил, что Украине однажды придется провести президентские выборы.

https://ria.ru/20250213/peregovory-1998981059.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, в мире