https://ria.ru/20250213/tramp-1998981319.html
Трамп не видит угрозы в диалоге с Россией без Зеленского
Трамп не видит угрозы в диалоге с Россией без Зеленского - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп не видит угрозы в диалоге с Россией без Зеленского
Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией без участия Владимира Зеленского. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T00:40:00+03:00
2025-02-13T00:40:00+03:00
2025-02-13T00:41:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией без участия Владимира Зеленского. "Нет, я так не думаю", - сказал он журналистам в Белом доме на вопрос, видит ли он угрозу в исключении Зеленского из диалога с Россией после состоявшегося звонка с главой россий ского государства. Трамп также добавил, что Украине однажды придется провести президентские выборы.
https://ria.ru/20250213/peregovory-1998981059.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, в мире
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Трамп не видит угрозы в диалоге с Россией без Зеленского
Трамп не видит угрозы в прямом диалоге с Россией без участия Зеленского