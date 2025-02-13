https://ria.ru/20250213/tramp-1998980952.html

Трамп оценил перспективы возвращения Украины к границам 2014 года

Трамп оценил перспективы возвращения Украины к границам 2014 года - РИА Новости, 13.02.2025

Трамп оценил перспективы возвращения Украины к границам 2014 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года представляется маловероятным. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T00:36:00+03:00

2025-02-13T00:36:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года представляется маловероятным."Думаю, Пит (министр обороны США) сегодня сказал, что это маловероятно, да? Вероятно, так и есть. Они (Россия) заняли много территорий, они сражались за эту землю, и они потеряли многих солдат. Мне кажется, что, по мнению многих, это маловероятно", – сказал Трамп в беседе с журналистами.При этом он выразил уверенность в том, что прекращение огня на Украине может быть достигнуто в обозримой перспективе."Думаю, в какой-то момент мы, вероятно, придём к прекращению огня в недалёком будущем", – добавил он.

https://ria.ru/20250213/peregovory-1998981059.html

https://ria.ru/20250213/tramp-1998979569.html

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Дарья Буймова

украина, в мире, дональд трамп, сша, россия