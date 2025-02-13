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Трамп оценил перспективы возвращения Украины к границам 2014 года - РИА Новости, 13.02.2025
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00:36 13.02.2025 (обновлено: 00:49 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/tramp-1998980952.html
Трамп оценил перспективы возвращения Украины к границам 2014 года
Трамп оценил перспективы возвращения Украины к границам 2014 года - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп оценил перспективы возвращения Украины к границам 2014 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года представляется маловероятным. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T00:36:00+03:00
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украина
в мире
дональд трамп
сша
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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года представляется маловероятным."Думаю, Пит (министр обороны США) сегодня сказал, что это маловероятно, да? Вероятно, так и есть. Они (Россия) заняли много территорий, они сражались за эту землю, и они потеряли многих солдат. Мне кажется, что, по мнению многих, это маловероятно", – сказал Трамп в беседе с журналистами.При этом он выразил уверенность в том, что прекращение огня на Украине может быть достигнуто в обозримой перспективе."Думаю, в какой-то момент мы, вероятно, придём к прекращению огня в недалёком будущем", – добавил он.
https://ria.ru/20250213/peregovory-1998981059.html
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украина, в мире, дональд трамп, сша, россия
Украина, В мире, Дональд Трамп, США, Россия
Трамп оценил перспективы возвращения Украины к границам 2014 года

Трамп заявил, что считает возвращение Украины к границам 2014 года маловероятным

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года представляется маловероятным.
"Думаю, Пит (министр обороны США) сегодня сказал, что это маловероятно, да? Вероятно, так и есть. Они (Россия) заняли много территорий, они сражались за эту землю, и они потеряли многих солдат. Мне кажется, что, по мнению многих, это маловероятно", – сказал Трамп в беседе с журналистами.
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При этом он выразил уверенность в том, что прекращение огня на Украине может быть достигнуто в обозримой перспективе.
"Думаю, в какой-то момент мы, вероятно, придём к прекращению огня в недалёком будущем", – добавил он.
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