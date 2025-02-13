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Трамп планирует часто общаться с Путиным - РИА Новости, 13.02.2025
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00:34 13.02.2025 (обновлено: 00:44 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/tramp-1998980773.html
Трамп планирует часто общаться с Путиным
Трамп планирует часто общаться с Путиным - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп планирует часто общаться с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении часто контактировать с российским лидером Владимиром Путиным по телефону. РИА Новости, 13.02.2025
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в мире
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владимир путин
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении часто контактировать с российским лидером Владимиром Путиным по телефону."Я буду иметь дело с президентом Путиным по телефону", - заявил Трамп журналистам в Белом доме, подчеркнув, что ожидает встречи с российским коллегой.Трамп заявил, что в среду общался с Путиным больше часа."Вероятно, у нас будет первая встреча, и потом посмотрим, что мы можем сделать насчет второй встречи", - сказал Трамп.Он подчеркнул, что первый саммит США-РФ состоится в Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250213/tramp-1998978314.html
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в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, саудовская аравия
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Саудовская Аравия
Трамп планирует часто общаться с Путиным

Трамп заявил, что будет часто созваниваться с Путиным

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа)
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа). Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении часто контактировать с российским лидером Владимиром Путиным по телефону.
"Я буду иметь дело с президентом Путиным по телефону", - заявил Трамп журналистам в Белом доме, подчеркнув, что ожидает встречи с российским коллегой.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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Трамп заявил, что в среду общался с Путиным больше часа.
"Вероятно, у нас будет первая встреча, и потом посмотрим, что мы можем сделать насчет второй встречи", - сказал Трамп.
Он подчеркнул, что первый саммит США-РФ состоится в Саудовской Аравии.
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