https://ria.ru/20250213/tramp-1998980773.html

Трамп планирует часто общаться с Путиным

Трамп планирует часто общаться с Путиным - РИА Новости, 13.02.2025

Трамп планирует часто общаться с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении часто контактировать с российским лидером Владимиром Путиным по телефону. РИА Новости, 13.02.2025

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении часто контактировать с российским лидером Владимиром Путиным по телефону."Я буду иметь дело с президентом Путиным по телефону", - заявил Трамп журналистам в Белом доме, подчеркнув, что ожидает встречи с российским коллегой.Трамп заявил, что в среду общался с Путиным больше часа."Вероятно, у нас будет первая встреча, и потом посмотрим, что мы можем сделать насчет второй встречи", - сказал Трамп.Он подчеркнул, что первый саммит США-РФ состоится в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250213/tramp-1998978314.html

https://ria.ru/20250212/tramp-1998970386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, саудовская аравия