https://ria.ru/20250213/tramp-1998980773.html
Трамп планирует часто общаться с Путиным
Трамп планирует часто общаться с Путиным - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп планирует часто общаться с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении часто контактировать с российским лидером Владимиром Путиным по телефону. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T00:34:00+03:00
2025-02-13T00:34:00+03:00
2025-02-13T00:44:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении часто контактировать с российским лидером Владимиром Путиным по телефону."Я буду иметь дело с президентом Путиным по телефону", - заявил Трамп журналистам в Белом доме, подчеркнув, что ожидает встречи с российским коллегой.Трамп заявил, что в среду общался с Путиным больше часа."Вероятно, у нас будет первая встреча, и потом посмотрим, что мы можем сделать насчет второй встречи", - сказал Трамп.Он подчеркнул, что первый саммит США-РФ состоится в Саудовской Аравии.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, саудовская аравия
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Саудовская Аравия
Трамп планирует часто общаться с Путиным
Трамп заявил, что будет часто созваниваться с Путиным