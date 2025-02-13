Трамп согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО
Трамп заявил, что его устраивает идея об отказе Украине в членстве в НАТО
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласился с идеей об отказе Украины от вступления в НАТО.
Так он прокомментировал заявление шефа Пентагона Пита Хегсета о том, что присоединение Киева к блоку маловероятно и непрактично.
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"Это правда. Я думаю, что еще задолго до президента Путина они (Россия. — Прим. ред.) говорили, что ни при каком условии не допустят этого", — сказал Трамп, выступая в Белом доме.
Другие заявления Трампа
- Прекращение огня на Украине в недалеком будущем достижимо.
- США намерены продолжать оказывать помощь Киеву, но требуют гарантии защиты своих вложений.
- Украине однажды придется провести президентские выборы.
- Возвращение постсоветской республики к границам 2014 года маловероятно.
- Украине, возможно, удастся получить обратно часть потерянных территорий.
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О разговоре с Путиным
- Трамп планирует часто общаться с Владимиром Путиным по телефону, но также надеется на встречу с ним в США и России.
- Первая встреча глав государств может состояться в Саудовской Аравии.
- Он понял, что президент России требует разрешения конфликта на Украине на постоянной основе.
- Американский лидер не видит угрозы в ведении прямого диалога с Москвой без участия Владимира Зеленского.
В среду вечером президенты России и США провели телефонные переговоры, которые продлились почти полтора часа. Стороны, в частности, обсудили урегулирование ситуации на Украине. По словам Трампа, лидеры государств договорились поручить своим командам начать переговоры немедленно.
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Переговоры о мире
Официальный отказ Украины от намерений стать членом Североатлантического альянса входит в одну из инициатив президента России по урегулированию конфликта. Кроме того, Путин подчеркивал, что Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
- ВСУ выйдут из новых российских регионов;
- киевские власти проведут демилитаризацию и денацификацию;
- страна примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
При этом Москва не раз напоминала, что Киев еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.