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Трамп согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО - РИА Новости, 13.02.2025
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00:17 13.02.2025 (обновлено: 08:56 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/tramp-1998979569.html
Трамп согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО
Трамп согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО
Президент США Дональд Трамп согласился с идеей об отказе Украины от вступления в НАТО. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T00:17:00+03:00
2025-02-13T08:56:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласился с идеей об отказе Украины от вступления в НАТО.Так он прокомментировал заявление шефа Пентагона Пита Хегсета о том, что присоединение Киева к блоку маловероятно и непрактично."Это правда. Я думаю, что еще задолго до президента Путина они (Россия. — Прим. ред.) говорили, что ни при каком условии не допустят этого", — сказал Трамп, выступая в Белом доме.Другие заявления ТрампаО разговоре с ПутинымПереговоры о миреОфициальный отказ Украины от намерений стать членом Североатлантического альянса входит в одну из инициатив президента России по урегулированию конфликта. Кроме того, Путин подчеркивал, что Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.При этом Москва не раз напоминала, что Киев еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998494442.html
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Трамп согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО

Трамп заявил, что его устраивает идея об отказе Украине в членстве в НАТО

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласился с идеей об отказе Украины от вступления в НАТО.
Так он прокомментировал заявление шефа Пентагона Пита Хегсета о том, что присоединение Киева к блоку маловероятно и непрактично.
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"Это правда. Я думаю, что еще задолго до президента Путина они (Россия. — Прим. ред.) говорили, что ни при каком условии не допустят этого", — сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Другие заявления Трампа

  • Прекращение огня на Украине в недалеком будущем достижимо.
  • США намерены продолжать оказывать помощь Киеву, но требуют гарантии защиты своих вложений.
  • Украине однажды придется провести президентские выборы.
  • Возвращение постсоветской республики к границам 2014 года маловероятно.
  • Украине, возможно, удастся получить обратно часть потерянных территорий.
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О разговоре с Путиным

  • Трамп планирует часто общаться с Владимиром Путиным по телефону, но также надеется на встречу с ним в США и России.
  • Первая встреча глав государств может состояться в Саудовской Аравии.
  • Он понял, что президент России требует разрешения конфликта на Украине на постоянной основе.
  • Американский лидер не видит угрозы в ведении прямого диалога с Москвой без участия Владимира Зеленского.

В среду вечером президенты России и США провели телефонные переговоры, которые продлились почти полтора часа. Стороны, в частности, обсудили урегулирование ситуации на Украине. По словам Трампа, лидеры государств договорились поручить своим командам начать переговоры немедленно.

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Переговоры о мире

Официальный отказ Украины от намерений стать членом Североатлантического альянса входит в одну из инициатив президента России по урегулированию конфликта. Кроме того, Путин подчеркивал, что Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
  • ВСУ выйдут из новых российских регионов;
  • киевские власти проведут демилитаризацию и денацификацию;
  • страна примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
При этом Москва не раз напоминала, что Киев еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
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В миреУкраинаНАТОРоссияСШАДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны СШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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