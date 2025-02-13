https://ria.ru/20250213/tramp-1998979569.html

Трамп согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО

Трамп согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО - РИА Новости, 13.02.2025

Трамп согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО

Президент США Дональд Трамп согласился с идеей об отказе Украины от вступления в НАТО. РИА Новости, 13.02.2025

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2025-02-13T00:17:00+03:00

2025-02-13T08:56:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласился с идеей об отказе Украины от вступления в НАТО.Так он прокомментировал заявление шефа Пентагона Пита Хегсета о том, что присоединение Киева к блоку маловероятно и непрактично."Это правда. Я думаю, что еще задолго до президента Путина они (Россия. — Прим. ред.) говорили, что ни при каком условии не допустят этого", — сказал Трамп, выступая в Белом доме.Другие заявления ТрампаО разговоре с ПутинымПереговоры о миреОфициальный отказ Украины от намерений стать членом Североатлантического альянса входит в одну из инициатив президента России по урегулированию конфликта. Кроме того, Путин подчеркивал, что Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.При этом Москва не раз напоминала, что Киев еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.

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https://ria.ru/20250209/rossiya-1998163599.html

https://ria.ru/20250210/tramp-1998278492.html

https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998960500.html

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Дарья Буймова

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