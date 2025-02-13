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Трамп назвал перспективу вступления Украины в НАТО маловероятной - РИА Новости, 13.02.2025
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00:13 13.02.2025 (обновлено: 00:24 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/tramp-1998979338.html
Трамп назвал перспективу вступления Украины в НАТО маловероятной
Трамп назвал перспективу вступления Украины в НАТО маловероятной - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп назвал перспективу вступления Украины в НАТО маловероятной
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "непрактичной" и маловероятной перспективу вступления Украины в НАТО. РИА Новости, 13.02.2025
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "непрактичной" и маловероятной перспективу вступления Украины в НАТО.Выступая в Белом доме, Трамп прокомментировал заявление шефа Пентагона Пита Хегсета о том, что присоединение Украины к НАТО является маловероятным и непрактичным.
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в мире, украина, нато, дональд трамп, сша, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Украина, НАТО, Дональд Трамп, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Трамп назвал перспективу вступления Украины в НАТО маловероятной

Трамп заявил, что считает перспективу вступления Украины в НАТО непрактичной

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "непрактичной" и маловероятной перспективу вступления Украины в НАТО.
Выступая в Белом доме, Трамп прокомментировал заявление шефа Пентагона Пита Хегсета о том, что присоединение Украины к НАТО является маловероятным и непрактичным.
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В миреУкраинаНАТОДональд ТрампСШАПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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