https://ria.ru/20250213/tramp-1998979338.html
Трамп назвал перспективу вступления Украины в НАТО маловероятной
Трамп назвал перспективу вступления Украины в НАТО маловероятной - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп назвал перспективу вступления Украины в НАТО маловероятной
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "непрактичной" и маловероятной перспективу вступления Украины в НАТО. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T00:13:00+03:00
2025-02-13T00:13:00+03:00
2025-02-13T00:24:00+03:00
в мире
украина
нато
дональд трамп
сша
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994754871_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_6a40afab981c896a7f1f0e71cd57d135.jpg
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "непрактичной" и маловероятной перспективу вступления Украины в НАТО.Выступая в Белом доме, Трамп прокомментировал заявление шефа Пентагона Пита Хегсета о том, что присоединение Украины к НАТО является маловероятным и непрактичным.
https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998960500.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994754871_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_0e3778ac9e52bb5be9d391a1ccc9140c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, дональд трамп, сша, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Украина, НАТО, Дональд Трамп, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Трамп назвал перспективу вступления Украины в НАТО маловероятной
Трамп заявил, что считает перспективу вступления Украины в НАТО непрактичной