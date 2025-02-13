https://ria.ru/20250213/tramp-1998978314.html

Трамп считает, что Путин стремится к завершению конфликта на Украине

Трамп считает, что Путин стремится к завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 13.02.2025

Трамп считает, что Путин стремится к завершению конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что может с "большой уверенностью" говорить о стремлении российского президента Владимира Путина к завершению конфликта на... РИА Новости, 13.02.2025

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может с "большой уверенностью" говорить о стремлении российского президента Владимира Путина к завершению конфликта на Украине. Его слова цитирует телеканал CBS News."Думаю, что могу сказать с большой уверенностью, что он (Путин) хочет увидеть, как он (конфликт на Украине) закончится", - цитирует телеканал CBS News слова американского лидера в Белом доме после звонка с главой российского государства.Трамп подчеркнул, что президент РФ "хочет мира".Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".В свою очередь Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

https://ria.ru/20250212/putin-1998973499.html

https://ria.ru/20250212/tramp-1998970386.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, сша, россия