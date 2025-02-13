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Украинские военные получили до 16 лет за теракты в Курской области

Украинские военные получили до 16 лет за теракты в Курской области - РИА Новости, 13.02.2025

Украинские военные получили до 16 лет за теракты в Курской области

Украинские военнослужащие Антон Фурдаленко, Сергей Завацький, Василий Таран и Руслан Саввакис получили до 16 лет лишения свободы за преступления в Курской... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:31:00+03:00

2025-02-13T15:31:00+03:00

2025-02-13T15:31:00+03:00

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украинские военнослужащие Антон Фурдаленко, Сергей Завацький, Василий Таран и Руслан Саввакис получили до 16 лет лишения свободы за преступления в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Приговором суда Завацькому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима; Тарану, Саввакису и Фурдаленко – в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Попавшие в плен военнослужащие 11-го отдельного батальона 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ признаны виновными в совершении теракта в Курской области. Установлено, что 8 августа 2024 года Фурдаленко, Завацький, Таран и Саввакис, вооруженные боевым оружием и взрывными устройствами, незаконно пересекли госграницу РФ. В Суджанском и Кореневском районах они, угрожая применить оружие, запугивали местное население, незаконно занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации, а также неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным жителям. 13 августа в ходе боевых действий их задержали военнослужащие ВС РФ.

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происшествия, россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины