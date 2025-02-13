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Владелец танкера "Волгонефть-239" подаст апелляцию на решение о штрафе - РИА Новости, 13.02.2025
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15:14 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/tanker-1999131487.html
Владелец танкера "Волгонефть-239" подаст апелляцию на решение о штрафе
Владелец танкера "Волгонефть-239" подаст апелляцию на решение о штрафе - РИА Новости, 13.02.2025
Владелец танкера "Волгонефть-239" подаст апелляцию на решение о штрафе
Владелец "Волгонефти-239" будет подавать апелляцию на решение суда о его привлечении к административной ответственности за нарушение требований технического... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:14:00+03:00
2025-02-13T15:14:00+03:00
происшествия
краснодарский край
севастополь
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
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КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Владелец "Волгонефти-239" будет подавать апелляцию на решение суда о его привлечении к административной ответственности за нарушение требований технического регламента, сообщила журналистам представитель компании Ольга Паутова по результатам судебного заседания. В четверг Арбитражный суд Краснодарского края назначил "Волгатранснефть" административный штраф 300 тысяч рублей за нарушение требований технического регламента. "Нами будет подана апелляционная жалоба по всем трём делам. Нами было оспорено определение суда об отказе в объединении дел в одно производство и по "Кама Шиппинг", и по "Волгатранснефти". Жалобы были поданы, однако они не были направлены в суд апелляционной инстанции для рассмотрения по существу", - сказала Паутова. В четверг суд также вынес решения по судам "Прикамье" и "Волгонефти-109", оштрафовав ООО "Кама Шиппинг" и "Волгатранснефти" на 30 и 300 тысяч рублей соответственно за ту же административную ответственность. "Кроме того, мы все-таки будем пытаться доказывать отсутствие вины общества во вменяемом правонарушении, поскольку законом предусмотрено, что вина предполагает, что судовладелец имел возможность выполнить требования закона, но не выполнил их. Мы же ссылались в суде на то, что у нас не было возможности выполнить данные требования закона", - добавила Паутова. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250208/anapa-1998041155.html
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происшествия, краснодарский край, севастополь, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия
Происшествия, Краснодарский край, Севастополь, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия
Владелец танкера "Волгонефть-239" подаст апелляцию на решение о штрафе

Владелец "Волгонефти-239" подаст апелляцию на решение о штрафе 300 тысяч рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДемонтаж севшего на мель танкер "Волгонефть-239" в Краснодарской крае
Демонтаж севшего на мель танкер Волгонефть-239 в Краснодарской крае - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Демонтаж севшего на мель танкер "Волгонефть-239" в Краснодарской крае. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Владелец "Волгонефти-239" будет подавать апелляцию на решение суда о его привлечении к административной ответственности за нарушение требований технического регламента, сообщила журналистам представитель компании Ольга Паутова по результатам судебного заседания.
В четверг Арбитражный суд Краснодарского края назначил "Волгатранснефть" административный штраф 300 тысяч рублей за нарушение требований технического регламента.
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"Нами будет подана апелляционная жалоба по всем трём делам. Нами было оспорено определение суда об отказе в объединении дел в одно производство и по "Кама Шиппинг", и по "Волгатранснефти". Жалобы были поданы, однако они не были направлены в суд апелляционной инстанции для рассмотрения по существу", - сказала Паутова.
В четверг суд также вынес решения по судам "Прикамье" и "Волгонефти-109", оштрафовав ООО "Кама Шиппинг" и "Волгатранснефти" на 30 и 300 тысяч рублей соответственно за ту же административную ответственность.
"Кроме того, мы все-таки будем пытаться доказывать отсутствие вины общества во вменяемом правонарушении, поскольку законом предусмотрено, что вина предполагает, что судовладелец имел возможность выполнить требования закона, но не выполнил их. Мы же ссылались в суде на то, что у нас не было возможности выполнить данные требования закона", - добавила Паутова.
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В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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