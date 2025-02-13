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Владельца танкера "Волгонефть-239" оштрафовали - РИА Новости, 13.02.2025
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14:18 13.02.2025 (обновлено: 14:33 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/tanker-1999108909.html
Владельца танкера "Волгонефть-239" оштрафовали
Владельца танкера "Волгонефть-239" оштрафовали - РИА Новости, 13.02.2025
Владельца танкера "Волгонефть-239" оштрафовали
Арбитражный суд Краснодарского края назначил владельцу потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-239" административный штраф в 300 тысяч рублей за нарушение... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:18:00+03:00
2025-02-13T14:33:00+03:00
происшествия
краснодарский край
севастополь
керченский пролив
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
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КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края назначил владельцу потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-239" административный штраф в 300 тысяч рублей за нарушение требований технического регламента, передает корреспондент РИА Новости из суда.Ранее Арбитражный суд Краснодарского края отказал владельцу "Волгонефти-239" в приостановке рассмотрения дела до получения результатов экспертизы "Ространснадзора" и назначил рассмотрение дела по существу на 13 февраля."Суд решил привлечь закрытое акционерное общество "Волгатранснефть" к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.43 (Нарушение требований технических регламентов - ред.). Назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей", - сказал представитель суда.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250210/rospotrebnadzor-1998340348.html
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происшествия, краснодарский край, севастополь, керченский пролив, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия
Происшествия, Краснодарский край, Севастополь, Керченский пролив, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия
Владельца танкера "Волгонефть-239" оштрафовали

Суд оштрафовал владельца "Волгонефти-239" на 300 тысяч рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкер "Волгонефть-239", стоящий на мели у мыса Панагия
Танкер Волгонефть-239, стоящий на мели у мыса Панагия - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Танкер "Волгонефть-239", стоящий на мели у мыса Панагия
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КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края назначил владельцу потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-239" административный штраф в 300 тысяч рублей за нарушение требований технического регламента, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Ранее Арбитражный суд Краснодарского края отказал владельцу "Волгонефти-239" в приостановке рассмотрения дела до получения результатов экспертизы "Ространснадзора" и назначил рассмотрение дела по существу на 13 февраля.
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"Суд решил привлечь закрытое акционерное общество "Волгатранснефть" к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.43 (Нарушение требований технических регламентов - ред.). Назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей", - сказал представитель суда.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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ПроисшествияКраснодарский крайСевастопольКерченский проливФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Крушение двух танкеров в Керченском проливеРоссия
 
 
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