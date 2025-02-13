https://ria.ru/20250213/tajvan-1999014822.html

На Тайване при взрыве газа в торговом центре погиб человек

На Тайване при взрыве газа в торговом центре погиб человек - РИА Новости, 13.02.2025

На Тайване при взрыве газа в торговом центре погиб человек

Один человек погиб, семь человек пострадали в результате взрыва, предположительно газа, в торговом центре в городе Тайчжун на западе Тайваня, сообщило... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T09:15:00+03:00

2025-02-13T09:15:00+03:00

2025-02-13T12:48:00+03:00

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ПЕКИН, 13 фев - РИА Новости. Один человек погиб, семь человек пострадали в результате взрыва, предположительно газа, в торговом центре в городе Тайчжун на западе Тайваня, сообщило Центральное информационное агентство острова. По информации агентства, пожарное управление Тайчжуна получило сообщение о происшествии в 11.33 (6.33 по мск) в торговом центре Синьгуан Саньюэ, после чего на место происшествия отправили 27 пожарных машин и 62 пожарных. “По состоянию на 12.00, один человек погиб, шесть раненых отправлены в больницу, еще один обратился в больницу самостоятельно”, - говорится в сообщении агентства. Как сообщили пожарные службы, предположительно, в здании произошел взрыв газа. Спасательные работы продолжаются.

https://ria.ru/20241113/kirgiziya-1983526711.html

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Последствия взрыва газа в торговом центре на Тайване Один человек погиб, семь человек пострадали в результате взрыва, предположительно газа, в торговом центре в городе Тайчжун на западе Тайваня, сообщило Центральное информационное агентство острова. По информации агентства, пожарное управление Тайчжуна получило сообщение о происшествии в 11.33 (6.33 по мск) в торговом центре Синьгуан Саньюэ, после чего на место происшествия отправили 27 пожарных машин и 62 пожарных. 2025-02-13T09:15 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тайчжун, тайвань, происшествия