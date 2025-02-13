https://ria.ru/20250213/svo-1999224571.html

Жители Приангарья отправили землякам в зону СВО подарки к 23 февраля

Жители Приангарья отправили землякам в зону СВО подарки к 23 февраля - РИА Новости, 13.02.2025

Жители Приангарья отправили землякам в зону СВО подарки к 23 февраля

К 23 февраля из Иркутска для земляков-бойцов СВО отправили 20 тонн груза - генераторы, продукты, маскировочные сети и подарки к празднику, сообщает глава... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T19:39:00+03:00

2025-02-13T19:39:00+03:00

2025-02-13T19:39:00+03:00

надежные люди

иркутск

ангарск

черемхово

сво

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ИРКУТСК, 13 фев - РИА Новости. К 23 февраля из Иркутска для земляков-бойцов СВО отправили 20 тонн груза - генераторы, продукты, маскировочные сети и подарки к празднику, сообщает глава администрации Иркутска Руслан Болотов. "Из Иркутска ушла очередная фура с необходимыми вещами для наших бойцов, которые сегодня служат в зоне СВО. Всегда отправляем то, что просят земляки: генераторы, плёнку, сухие супы, инструменты, масксети, окопные свечи, средства личной гигиены и многое другое", - написал Болотов в Telegram-канале. Он отметил, что этот груз подготовили специально ко Дню защитника Отечества. Собрали то, что порадует военнослужащих, поднимет их боевой дух: подарочные сумки, в которых солдаты найдут мягкие игрушки – нерп, письма от школьников и студентов, открытки с изображениями Иркутска. В формировании 20-тонной фуры принимали участие волонтерские организации, жители Иркутска, Ангарска, Черемхово, Усть-Уды, Усть-Куды, Шелехова. Доставку груза осуществляет транспортная компания города. В прифронтовой зоне фуру встретят представители администрации города. Посылки из дома будут вручать бойцам лично в руки.

https://ria.ru/20250213/programma-1999193658.html

иркутск

ангарск

черемхово

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иркутск, ангарск, черемхово, сво