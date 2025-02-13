https://ria.ru/20250213/svo-1999224571.html
Жители Приангарья отправили землякам в зону СВО подарки к 23 февраля
Жители Приангарья отправили землякам в зону СВО подарки к 23 февраля - РИА Новости, 13.02.2025
Жители Приангарья отправили землякам в зону СВО подарки к 23 февраля
К 23 февраля из Иркутска для земляков-бойцов СВО отправили 20 тонн груза - генераторы, продукты, маскировочные сети и подарки к празднику, сообщает глава... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T19:39:00+03:00
2025-02-13T19:39:00+03:00
2025-02-13T19:39:00+03:00
надежные люди
иркутск
ангарск
черемхово
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999220433_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1a2d801f7c324dc3cc68e4eaaf57e66e.jpg
ИРКУТСК, 13 фев - РИА Новости. К 23 февраля из Иркутска для земляков-бойцов СВО отправили 20 тонн груза - генераторы, продукты, маскировочные сети и подарки к празднику, сообщает глава администрации Иркутска Руслан Болотов. "Из Иркутска ушла очередная фура с необходимыми вещами для наших бойцов, которые сегодня служат в зоне СВО. Всегда отправляем то, что просят земляки: генераторы, плёнку, сухие супы, инструменты, масксети, окопные свечи, средства личной гигиены и многое другое", - написал Болотов в Telegram-канале. Он отметил, что этот груз подготовили специально ко Дню защитника Отечества. Собрали то, что порадует военнослужащих, поднимет их боевой дух: подарочные сумки, в которых солдаты найдут мягкие игрушки – нерп, письма от школьников и студентов, открытки с изображениями Иркутска. В формировании 20-тонной фуры принимали участие волонтерские организации, жители Иркутска, Ангарска, Черемхово, Усть-Уды, Усть-Куды, Шелехова. Доставку груза осуществляет транспортная компания города. В прифронтовой зоне фуру встретят представители администрации города. Посылки из дома будут вручать бойцам лично в руки.
https://ria.ru/20250213/programma-1999193658.html
иркутск
ангарск
черемхово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999220433_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_0ab04379dd905bba2f611c338b49035e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутск, ангарск, черемхово, сво
Надежные люди, Иркутск, Ангарск, Черемхово, СВО
Жители Приангарья отправили землякам в зону СВО подарки к 23 февраля
Жители Иркутской области отправили землякам в зону СВО подарки к 23 февраля
ИРКУТСК, 13 фев - РИА Новости. К 23 февраля из Иркутска для земляков-бойцов СВО отправили 20 тонн груза - генераторы, продукты, маскировочные сети и подарки к празднику, сообщает глава администрации Иркутска Руслан Болотов.
"Из Иркутска ушла очередная фура с необходимыми вещами для наших бойцов, которые сегодня служат в зоне СВО. Всегда отправляем то, что просят земляки: генераторы, плёнку, сухие супы, инструменты, масксети, окопные свечи, средства личной гигиены и многое другое", - написал Болотов в Telegram-канале.
Он отметил, что этот груз подготовили специально ко Дню защитника Отечества. Собрали то, что порадует военнослужащих, поднимет их боевой дух: подарочные сумки, в которых солдаты найдут мягкие игрушки – нерп, письма от школьников и студентов, открытки с изображениями Иркутска.
В формировании 20-тонной фуры принимали участие волонтерские организации, жители Иркутска, Ангарска, Черемхово, Усть-Уды, Усть-Куды, Шелехова. Доставку груза осуществляет транспортная компания города. В прифронтовой зоне фуру встретят представители администрации города. Посылки из дома будут вручать бойцам лично в руки.