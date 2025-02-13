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Число пропавших без вести, разыскиваемых МККК, достигло 50 тысяч человек - РИА Новости, 13.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 13.02.2025 (обновлено: 15:34 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/svo-1999135424.html
Число пропавших без вести, разыскиваемых МККК, достигло 50 тысяч человек
Число пропавших без вести, разыскиваемых МККК, достигло 50 тысяч человек - РИА Новости, 13.02.2025
Число пропавших без вести, разыскиваемых МККК, достигло 50 тысяч человек
Число пропавших без вести, разыскиваемых МККК в связи с конфликтом на Украине, достигло 50 тысяч человек, и эти цифры продолжают расти, заявил РИА Новости глава РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:27:00+03:00
2025-02-13T15:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
женева (город)
валерий фадеев
международный комитет красного креста (мккк)
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ЖЕНЕВА, 13 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Число пропавших без вести, разыскиваемых МККК в связи с конфликтом на Украине, достигло 50 тысяч человек, и эти цифры продолжают расти, заявил РИА Новости глава бюро по вопросам СВО Центрального агентства по розыску Душан Вуяшанин. "С февраля 2024 года число открытых дел о пропавших без вести - людях, которых разыскивают их семьи, - увеличилось более чем вдвое, достигнув на сегодняшний день почти 50 000, и, к сожалению, это число продолжает расти", - сказал он. Вуяшанин добавил, что количество ежемесячных запросов увеличилось с 2024 года примерно с тысячи в месяц до пяти тысяч в последние месяцы. "Это может быть связано с тем, что семьи получают больше информации о возможности связаться с нами", - подчеркнул представитель МККК. МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями. В феврале 2024 года глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке.
https://ria.ru/20241026/rkk-1980205733.html
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в мире, украина, россия, женева (город), валерий фадеев, международный комитет красного креста (мккк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Женева (город), Валерий Фадеев, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Число пропавших без вести, разыскиваемых МККК, достигло 50 тысяч человек

Бюро по вопросам СВО: число пропавших без вести на Украине достигло 50 тысяч

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 13 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Число пропавших без вести, разыскиваемых МККК в связи с конфликтом на Украине, достигло 50 тысяч человек, и эти цифры продолжают расти, заявил РИА Новости глава бюро по вопросам СВО Центрального агентства по розыску Душан Вуяшанин.
«
"С февраля 2024 года число открытых дел о пропавших без вести - людях, которых разыскивают их семьи, - увеличилось более чем вдвое, достигнув на сегодняшний день почти 50 000, и, к сожалению, это число продолжает расти", - сказал он.
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Вуяшанин добавил, что количество ежемесячных запросов увеличилось с 2024 года примерно с тысячи в месяц до пяти тысяч в последние месяцы.
«
"Это может быть связано с тем, что семьи получают больше информации о возможности связаться с нами", - подчеркнул представитель МККК.
МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями.
В феврале 2024 года глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЖенева (город)Валерий ФадеевМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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