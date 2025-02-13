https://ria.ru/20250213/svo-1999135424.html

Число пропавших без вести, разыскиваемых МККК, достигло 50 тысяч человек

Число пропавших без вести, разыскиваемых МККК, достигло 50 тысяч человек - РИА Новости, 13.02.2025

Число пропавших без вести, разыскиваемых МККК, достигло 50 тысяч человек

Число пропавших без вести, разыскиваемых МККК в связи с конфликтом на Украине, достигло 50 тысяч человек, и эти цифры продолжают расти, заявил РИА Новости глава РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:27:00+03:00

2025-02-13T15:27:00+03:00

2025-02-13T15:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

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женева (город)

валерий фадеев

международный комитет красного креста (мккк)

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ЖЕНЕВА, 13 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Число пропавших без вести, разыскиваемых МККК в связи с конфликтом на Украине, достигло 50 тысяч человек, и эти цифры продолжают расти, заявил РИА Новости глава бюро по вопросам СВО Центрального агентства по розыску Душан Вуяшанин. "С февраля 2024 года число открытых дел о пропавших без вести - людях, которых разыскивают их семьи, - увеличилось более чем вдвое, достигнув на сегодняшний день почти 50 000, и, к сожалению, это число продолжает расти", - сказал он. Вуяшанин добавил, что количество ежемесячных запросов увеличилось с 2024 года примерно с тысячи в месяц до пяти тысяч в последние месяцы. "Это может быть связано с тем, что семьи получают больше информации о возможности связаться с нами", - подчеркнул представитель МККК. МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями. В феврале 2024 года глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке.

https://ria.ru/20241026/rkk-1980205733.html

https://ria.ru/20240924/mkkk-1974436732.html

украина

россия

женева (город)

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в мире, украина, россия, женева (город), валерий фадеев, международный комитет красного креста (мккк)