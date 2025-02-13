Число пропавших без вести, разыскиваемых МККК, достигло 50 тысяч человек
Бюро по вопросам СВО: число пропавших без вести на Украине достигло 50 тысяч
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 13 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Число пропавших без вести, разыскиваемых МККК в связи с конфликтом на Украине, достигло 50 тысяч человек, и эти цифры продолжают расти, заявил РИА Новости глава бюро по вопросам СВО Центрального агентства по розыску Душан Вуяшанин.
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"С февраля 2024 года число открытых дел о пропавших без вести - людях, которых разыскивают их семьи, - увеличилось более чем вдвое, достигнув на сегодняшний день почти 50 000, и, к сожалению, это число продолжает расти", - сказал он.
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Вуяшанин добавил, что количество ежемесячных запросов увеличилось с 2024 года примерно с тысячи в месяц до пяти тысяч в последние месяцы.
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"Это может быть связано с тем, что семьи получают больше информации о возможности связаться с нами", - подчеркнул представитель МККК.
МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями.
В феврале 2024 года глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке.
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