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ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра"
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 13.02.2025
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра"
ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Днепр" потеряли до 70 военнослужащих за сутки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:20:00+03:00
2025-02-13T12:20:00+03:00
2025-02-13T12:49:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Днепр" потеряли до 70 военнослужащих за сутки, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике бригады береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоберислав, Казацкое, Токаревка и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов, две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра"
ВСУ потеряли до 70 военных и два склада боеприпасов в зоне действий "Днепра"