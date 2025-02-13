https://ria.ru/20250213/svo-1999068542.html

ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра"

ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 13.02.2025

ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра"

ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Днепр" потеряли до 70 военнослужащих за сутки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:20:00+03:00

2025-02-13T12:20:00+03:00

2025-02-13T12:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998545873_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ead7c7dda9749287200c5d6b59bd3635.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Днепр" потеряли до 70 военнослужащих за сутки, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике бригады береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоберислав, Казацкое, Токаревка и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов, две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы",- говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность