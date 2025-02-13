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ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 13.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 13.02.2025 (обновлено: 12:49 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/svo-1999068433.html
ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Юга"
ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 13.02.2025
ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 155 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии,... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:19:00+03:00
2025-02-13T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
часов яр
константиновка
безопасность
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 155 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной и двух штурмовых бригад ВСУ, а также формированиям "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Никифоровка, Звановка, Переездное, Райгородок, Васюковка, Приволье, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Иванополье и Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, три пикапа, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000, и склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, часов яр, константиновка, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Часов Яр, Константиновка, Безопасность
ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Юга"

Минобороны: ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 155 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной и двух штурмовых бригад ВСУ, а также формированиям "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Никифоровка, Звановка, Переездное, Райгородок, Васюковка, Приволье, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Иванополье и Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, три пикапа, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000, и склад боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныЧасов ЯрКонстантиновкаБезопасность
 
 
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