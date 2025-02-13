https://ria.ru/20250213/svo-1999068433.html

ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Юга"

ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 13.02.2025

ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Юга"

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 155 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии,... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:19:00+03:00

2025-02-13T12:19:00+03:00

2025-02-13T12:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

часов яр

константиновка

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998555438_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb58887faaf4908c8fb559e9b0dc33af.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 155 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной и двух штурмовых бригад ВСУ, а также формированиям "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Никифоровка, Звановка, Переездное, Райгородок, Васюковка, Приволье, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Иванополье и Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, три пикапа, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000, и склад боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

часов яр

константиновка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, часов яр, константиновка, безопасность