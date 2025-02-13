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ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Юга"
ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 13.02.2025
ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 155 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии,... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:19:00+03:00
2025-02-13T12:19:00+03:00
2025-02-13T12:49:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 155 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной и двух штурмовых бригад ВСУ, а также формированиям "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Никифоровка, Звановка, Переездное, Райгородок, Васюковка, Приволье, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Иванополье и Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, три пикапа, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000, и склад боеприпасов.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, часов яр, константиновка, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Часов Яр, Константиновка, Безопасность
ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Юга"
Минобороны: ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Юга" за сутки