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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 13.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли за сутки на харьковском направлении до 130 военнослужащих и бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:17:00+03:00
2025-02-13T12:17:00+03:00
2025-02-13T12:49:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на харьковском направлении до 130 военнослужащих и бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), волчанск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Волчанск, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли до 130 военных в зоне действий "Севера"