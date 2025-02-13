https://ria.ru/20250213/svo-1999067933.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 13.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

ВСУ потеряли за сутки на харьковском направлении до 130 военнослужащих и бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:17:00+03:00

2025-02-13T12:17:00+03:00

2025-02-13T12:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

волчанск

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998621850_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_07f0760d46ebad5ede6e99cb4eb81057.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на харьковском направлении до 130 военнослужащих и бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волчанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), волчанск, безопасность