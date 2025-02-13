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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 13.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 13.02.2025 (обновлено: 12:49 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/svo-1999067933.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 13.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли за сутки на харьковском направлении до 130 военнослужащих и бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:17:00+03:00
2025-02-13T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
волчанск
безопасность
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на харьковском направлении до 130 военнослужащих и бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), волчанск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Волчанск, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

ВСУ потеряли до 130 военных в зоне действий "Севера"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган"
Работа РСЗО 9К57 Ураган - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа РСЗО 9К57 "Ураган". Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на харьковском направлении до 130 военнослужащих и бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ.
"На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ВолчанскБезопасность
 
 
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