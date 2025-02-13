https://ria.ru/20250213/svadba-1998987205.html
В Иерусалиме проходит свадьба дочери Берла Лазара и раввина Одессы
В Иерусалиме проходит свадьба дочери Берла Лазара и раввина Одессы - РИА Новости, 13.02.2025
В Иерусалиме проходит свадьба дочери Берла Лазара и раввина Одессы
Свадьба дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа проходит в среду вечером в городе Маале-Адумим к РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T02:10:00+03:00
2025-02-13T02:10:00+03:00
2025-02-13T11:00:00+03:00
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МААЛЕ-АДУМИМ (Иерусалим), 12 фев - РИА Новости. Свадьба дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа проходит в среду вечером в городе Маале-Адумим к востоку от Иерусалима, церемонию проводят на русском и иврите, передает корреспондент РИА Новости. Церемония бракосочетания проходит на территории крупного и современного торгового комплекса D-City, который расположен прямо на границе Иудейской пустыни. Бракосочетание исполняется в соответствии со свадебными традициями иудаизма, а церемонию ведут в том числе и на русском языке. Молодожены стоят под свадебным балдахином - Хупой, а раввины и приглашенные персоны зачитывают семь благословений (обряд Шева брахот на иврите). У невесты Ривки голова покрыта, а жених Шолем читает про себя молитвы. После чтения благословений жених надел кольцо на палец невесты и по традиции разбил бокал. На свадьбу были приглашены порядка 200 человек, среди которых есть видные представители и лидеры еврейских общин России и Украины, а также публичные персоны. После окончания праздничной церемонии гости удалятся на праздничную трапезу.
https://ria.ru/20250213/dzhigan-1998986747.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, берл лазар, религия, иерусалим, одесса
Религия, Россия, Украина, Берл Лазар, Религия, Иерусалим, Одесса
В Иерусалиме проходит свадьба дочери Берла Лазара и раввина Одессы
Свадьба детей главных раввинов России и Одессы проходит на русском и иврите
МААЛЕ-АДУМИМ (Иерусалим), 12 фев - РИА Новости. Свадьба дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа проходит в среду вечером в городе Маале-Адумим к востоку от Иерусалима, церемонию проводят на русском и иврите, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония бракосочетания проходит на территории крупного и современного торгового комплекса D-City, который расположен прямо на границе Иудейской пустыни.
Бракосочетание исполняется в соответствии со свадебными традициями иудаизма, а церемонию ведут в том числе и на русском языке. Молодожены стоят под свадебным балдахином - Хупой, а раввины и приглашенные персоны зачитывают семь благословений (обряд Шева брахот на иврите). У невесты Ривки голова покрыта, а жених Шолем читает про себя молитвы. После чтения благословений жених надел кольцо на палец невесты и по традиции разбил бокал.
На свадьбу были приглашены порядка 200 человек, среди которых есть видные представители и лидеры еврейских общин России и Украины, а также публичные персоны.
После окончания праздничной церемонии гости удалятся на праздничную трапезу.