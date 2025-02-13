https://ria.ru/20250213/svadba-1998987205.html

В Иерусалиме проходит свадьба дочери Берла Лазара и раввина Одессы

В Иерусалиме проходит свадьба дочери Берла Лазара и раввина Одессы - РИА Новости, 13.02.2025

В Иерусалиме проходит свадьба дочери Берла Лазара и раввина Одессы

Свадьба дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа проходит в среду вечером в городе Маале-Адумим к РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T02:10:00+03:00

2025-02-13T02:10:00+03:00

2025-02-13T11:00:00+03:00

религия

россия

украина

берл лазар

религия

иерусалим

одесса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999042376_13:0:1272:708_1920x0_80_0_0_3109876c34827b72dc12af238ee85c96.jpg

МААЛЕ-АДУМИМ (Иерусалим), 12 фев - РИА Новости. Свадьба дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа проходит в среду вечером в городе Маале-Адумим к востоку от Иерусалима, церемонию проводят на русском и иврите, передает корреспондент РИА Новости. Церемония бракосочетания проходит на территории крупного и современного торгового комплекса D-City, который расположен прямо на границе Иудейской пустыни. Бракосочетание исполняется в соответствии со свадебными традициями иудаизма, а церемонию ведут в том числе и на русском языке. Молодожены стоят под свадебным балдахином - Хупой, а раввины и приглашенные персоны зачитывают семь благословений (обряд Шева брахот на иврите). У невесты Ривки голова покрыта, а жених Шолем читает про себя молитвы. После чтения благословений жених надел кольцо на палец невесты и по традиции разбил бокал. На свадьбу были приглашены порядка 200 человек, среди которых есть видные представители и лидеры еврейских общин России и Украины, а также публичные персоны. После окончания праздничной церемонии гости удалятся на праздничную трапезу.

https://ria.ru/20250213/dzhigan-1998986747.html

https://ria.ru/20240912/ukraina-1972193992.html

россия

украина

иерусалим

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, берл лазар, религия, иерусалим, одесса