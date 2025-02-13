В Сумах прогремел новый взрыв
В Сумах на севере Украины прогремел новый взрыв во время воздушной тревоги
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Взрыв вновь прогремел в четверг в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
Ранее в четверг телеканал "Общественное" уже сообщало о взрывах в Сумах.
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"Еще один взрыв был слышен в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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