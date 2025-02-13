https://ria.ru/20250213/sud-1999249388.html

Суд не удовлетворил жалобу мэра Львовской области на штраф военкомата

Суд не удовлетворил жалобу мэра Львовской области на штраф военкомата - РИА Новости, 13.02.2025

Суд не удовлетворил жалобу мэра Львовской области на штраф военкомата

Суд на Украине не удовлетворил жалобу мэра города Дрогобыч Львовской области Тараса Кучмы на штраф военкомата из-за невыполнения мобилизационного задания и срыв РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T23:15:00+03:00

2025-02-13T23:15:00+03:00

2025-02-13T23:15:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Суд на Украине не удовлетворил жалобу мэра города Дрогобыч Львовской области Тараса Кучмы на штраф военкомата из-за невыполнения мобилизационного задания и срыв мер мобилизации, признал его законным, сообщило местное издание ZAXID.NET. В конце января издание сообщило, что Кучме, а также еще ряду глав городов региона выписали штраф за невыполнение мобилизационного задания и срыв мер мобилизации. "Дрогобычский районный суд отказал в удовлетворении административных исков мэра Дрогобыча и председателя Меденицкой общины Михаила Живчина, признав законными наложенные на них штрафы. Решение суда еще можно обжаловать", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ZAXID.NET. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 19 января признал, что проводимая на Украине мобилизация не покрывает потребности украинской армии. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко 17 января заявил, что около 2 тысяч военных ВСУ переведут с тыловых должностей в воздушных силах на боевые. Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая сообщала, что генштаб ВСУ для удержания фронта массово переводит техников и механиков воздушных сил ВС Украины в пехотные подразделения. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250201/sbu-1996817562.html

https://ria.ru/20250204/ukraina-1997265443.html

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в мире, украина, львовская область, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины