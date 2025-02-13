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Главы недружественных стран не будут приглашены на 80-ю годовщину Победы - РИА Новости, 13.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:51 13.02.2025 (обновлено: 08:52 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/starny-1999011233.html
Главы недружественных стран не будут приглашены на 80-ю годовщину Победы
Главы недружественных стран не будут приглашены на 80-ю годовщину Победы - РИА Новости, 13.02.2025
Главы недружественных стран не будут приглашены на 80-ю годовщину Победы
Главы недружественных стран не будут приглашены на 80-ю годовщину Великой Победы, сообщил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T08:51:00+03:00
2025-02-13T08:52:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
андорра
бельгия
артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Главы недружественных стран не будут приглашены на 80-ю годовщину Великой Победы, сообщил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. "Весь текущий год пройдет под знаком 80-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией", - сказал он. По словам дипломата, "будет проведено множество мероприятий, в том числе и по линии российского внешнеполитического ведомства, нашими загранучреждениями по всему миру при самом активном участии соотечественников". Он подчеркнул, что "главным событием станет Парад Победы на Красной площади в Москве". "Будут присутствовать иностранные гости самого высокого уровня из числа наших друзей и партнеров со всего мира, готовые искренне разделить с нами радость праздника Великой Победы", - сказал Студенников. "Очевидно, что главы недружественных государств, курируемых первым европейским департаментом, с учетом проводимой ими русофобской политики к их числу не относятся", - заключил он. Первый европейский департамент курирует следующие страны: Андорра, Бельгия, Ватикан, Дания, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Мальта, Мальтийский орден, Монако, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Финляндия, Франция, Швеция.
https://ria.ru/20240904/peskov-1970406683.html
https://ria.ru/20250127/naryshkin-1995623785.html
россия
андорра
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россия, андорра, бельгия, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Андорра, Бельгия, Артем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ)
Главы недружественных стран не будут приглашены на 80-ю годовщину Победы

МИД: главы недружественных стран не будут приглашены на 80-ю годовщину Победы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии награждения юбилейными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения юбилейными медалями 80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения юбилейными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." . Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Главы недружественных стран не будут приглашены на 80-ю годовщину Великой Победы, сообщил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
"Весь текущий год пройдет под знаком 80-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией", - сказал он.
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4 сентября 2024, 07:22
По словам дипломата, "будет проведено множество мероприятий, в том числе и по линии российского внешнеполитического ведомства, нашими загранучреждениями по всему миру при самом активном участии соотечественников". Он подчеркнул, что "главным событием станет Парад Победы на Красной площади в Москве". "Будут присутствовать иностранные гости самого высокого уровня из числа наших друзей и партнеров со всего мира, готовые искренне разделить с нами радость праздника Великой Победы", - сказал Студенников.
"Очевидно, что главы недружественных государств, курируемых первым европейским департаментом, с учетом проводимой ими русофобской политики к их числу не относятся", - заключил он.
Первый европейский департамент курирует следующие страны: Андорра, Бельгия, Ватикан, Дания, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Мальта, Мальтийский орден, Монако, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Финляндия, Франция, Швеция.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияАндорраБельгияАртем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ)
 
 
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