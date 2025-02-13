Главы недружественных стран не будут приглашены на 80-ю годовщину Победы
МИД: главы недружественных стран не будут приглашены на 80-ю годовщину Победы
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии награждения юбилейными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения юбилейными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." . Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Главы недружественных стран не будут приглашены на 80-ю годовщину Великой Победы, сообщил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
"Весь текущий год пройдет под знаком 80-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией", - сказал он.
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По словам дипломата, "будет проведено множество мероприятий, в том числе и по линии российского внешнеполитического ведомства, нашими загранучреждениями по всему миру при самом активном участии соотечественников". Он подчеркнул, что "главным событием станет Парад Победы на Красной площади в Москве". "Будут присутствовать иностранные гости самого высокого уровня из числа наших друзей и партнеров со всего мира, готовые искренне разделить с нами радость праздника Великой Победы", - сказал Студенников.
"Очевидно, что главы недружественных государств, курируемых первым европейским департаментом, с учетом проводимой ими русофобской политики к их числу не относятся", - заключил он.
Первый европейский департамент курирует следующие страны: Андорра, Бельгия, Ватикан, Дания, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Мальта, Мальтийский орден, Монако, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Финляндия, Франция, Швеция.
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