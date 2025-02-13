https://ria.ru/20250213/starny-1999011233.html

Главы недружественных стран не будут приглашены на 80-ю годовщину Победы

Главы недружественных стран не будут приглашены на 80-ю годовщину Победы - РИА Новости, 13.02.2025

Главы недружественных стран не будут приглашены на 80-ю годовщину Победы

Главы недружественных стран не будут приглашены на 80-ю годовщину Великой Победы, сообщил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T08:51:00+03:00

2025-02-13T08:51:00+03:00

2025-02-13T08:52:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

андорра

бельгия

артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995765073_0:0:2895:1628_1920x0_80_0_0_cf65a632d07eb48e6a15578fd2ec6e03.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Главы недружественных стран не будут приглашены на 80-ю годовщину Великой Победы, сообщил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. "Весь текущий год пройдет под знаком 80-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией", - сказал он. По словам дипломата, "будет проведено множество мероприятий, в том числе и по линии российского внешнеполитического ведомства, нашими загранучреждениями по всему миру при самом активном участии соотечественников". Он подчеркнул, что "главным событием станет Парад Победы на Красной площади в Москве". "Будут присутствовать иностранные гости самого высокого уровня из числа наших друзей и партнеров со всего мира, готовые искренне разделить с нами радость праздника Великой Победы", - сказал Студенников. "Очевидно, что главы недружественных государств, курируемых первым европейским департаментом, с учетом проводимой ими русофобской политики к их числу не относятся", - заключил он. Первый европейский департамент курирует следующие страны: Андорра, Бельгия, Ватикан, Дания, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Мальта, Мальтийский орден, Монако, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Финляндия, Франция, Швеция.

https://ria.ru/20240904/peskov-1970406683.html

https://ria.ru/20250127/naryshkin-1995623785.html

россия

андорра

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, андорра, бельгия, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)