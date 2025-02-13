https://ria.ru/20250213/ssha-1999175605.html

СМИ: правительство США планирует продать более 500 государственных зданий

СМИ: правительство США планирует продать более 500 государственных зданий - РИА Новости, 13.02.2025

СМИ: правительство США планирует продать более 500 государственных зданий

Управление общих служб США (GSA) планирует продать более 500 правительственных зданий, в которых находятся в том числе офисы федеральных агентств и сенаторов,... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T17:06:00+03:00

2025-02-13T17:06:00+03:00

2025-02-13T17:06:00+03:00

в мире

сша

вивек рамасвами

илон маск

скотт бессент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795476_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_07dded48d6602c8a2d6a8d290204c736.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Управление общих служб США (GSA) планирует продать более 500 правительственных зданий, в которых находятся в том числе офисы федеральных агентств и сенаторов, сообщает журнал Wired со ссылкой на источники. По информации Wired, GSA является правительственным агентством, отвечающим за управление недвижимостью и технологиями в собственности правительства. Сейчас ведомством руководят соратники главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска, подчеркивает журнал. "Сотрудникам управления общих служб США (GSA) поручили продать более 500 правительственных зданий по всей территории США... в том числе здания государственных агентств и офисы сенаторов", - говорится в сообщении. Согласно тексту публикации, GSA разделило все полторы тысячи принадлежащих ему правительственных зданий на "основные" и "неосновные". К основным зданиям, которых в списке более 900, управление относит федеральные суды, пограничные пункты и правоохранительные учреждения. Остальную недвижимость планируется выставить на продажу для сокращения расходов на ее содержание, пишет журнал. Ранее нынешний министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.

https://ria.ru/20250203/usaid-1997113529.html

https://ria.ru/20240913/sotsset-1972404780.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вивек рамасвами, илон маск, скотт бессент