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СМИ: правительство США планирует продать более 500 государственных зданий - РИА Новости, 13.02.2025
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17:06 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/ssha-1999175605.html
СМИ: правительство США планирует продать более 500 государственных зданий
СМИ: правительство США планирует продать более 500 государственных зданий - РИА Новости, 13.02.2025
СМИ: правительство США планирует продать более 500 государственных зданий
Управление общих служб США (GSA) планирует продать более 500 правительственных зданий, в которых находятся в том числе офисы федеральных агентств и сенаторов,... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:06:00+03:00
2025-02-13T17:06:00+03:00
в мире
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илон маск
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Управление общих служб США (GSA) планирует продать более 500 правительственных зданий, в которых находятся в том числе офисы федеральных агентств и сенаторов, сообщает журнал Wired со ссылкой на источники. По информации Wired, GSA является правительственным агентством, отвечающим за управление недвижимостью и технологиями в собственности правительства. Сейчас ведомством руководят соратники главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска, подчеркивает журнал. "Сотрудникам управления общих служб США (GSA) поручили продать более 500 правительственных зданий по всей территории США... в том числе здания государственных агентств и офисы сенаторов", - говорится в сообщении. Согласно тексту публикации, GSA разделило все полторы тысячи принадлежащих ему правительственных зданий на "основные" и "неосновные". К основным зданиям, которых в списке более 900, управление относит федеральные суды, пограничные пункты и правоохранительные учреждения. Остальную недвижимость планируется выставить на продажу для сокращения расходов на ее содержание, пишет журнал. Ранее нынешний министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
https://ria.ru/20250203/usaid-1997113529.html
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в мире, сша, вивек рамасвами, илон маск, скотт бессент
В мире, США, Вивек Рамасвами, Илон Маск, Скотт Бессент
СМИ: правительство США планирует продать более 500 государственных зданий

Управление общих служб США продаст более 500 правительственных зданий

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Управление общих служб США (GSA) планирует продать более 500 правительственных зданий, в которых находятся в том числе офисы федеральных агентств и сенаторов, сообщает журнал Wired со ссылкой на источники.
По информации Wired, GSA является правительственным агентством, отвечающим за управление недвижимостью и технологиями в собственности правительства. Сейчас ведомством руководят соратники главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска, подчеркивает журнал.
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"Сотрудникам управления общих служб США (GSA) поручили продать более 500 правительственных зданий по всей территории США... в том числе здания государственных агентств и офисы сенаторов", - говорится в сообщении.
Согласно тексту публикации, GSA разделило все полторы тысячи принадлежащих ему правительственных зданий на "основные" и "неосновные". К основным зданиям, которых в списке более 900, управление относит федеральные суды, пограничные пункты и правоохранительные учреждения. Остальную недвижимость планируется выставить на продажу для сокращения расходов на ее содержание, пишет журнал.
Ранее нынешний министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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