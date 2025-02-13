https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html

США наконец-то сделали Зеленскому по-настоящему больно

США наконец-то сделали Зеленскому по-настоящему больно - РИА Новости, 13.02.2025

США наконец-то сделали Зеленскому по-настоящему больно

Главный итог полуторачасового телефонного общения президентов России и США — это начало официальных переговоров между Москвой и Вашингтоном по урегулированию на РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T08:00:00+03:00

2025-02-13T08:00:00+03:00

2025-02-13T08:21:00+03:00

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

государственный департамент сша

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998965023_0:13:1641:936_1920x0_80_0_0_529d38a6f59bf4e56c283c7d8dec9cd5.jpg

Главный итог полуторачасового телефонного общения президентов России и США — это начало официальных переговоров между Москвой и Вашингтоном по урегулированию на Украине. Со стороны Америки в них будут участвовать глава Госдепа, директор ЦРУ, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф, а очную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа американцы хотят провести в Саудовской Аравии. При этом обе стороны выразили намерение ездить друг другу в гости и вспомнили о героических временах Второй мировой войны, когда великие державы действовали в союзе. В общем, договорились договариваться дальше.Форма, в которой об этом было объявлено, была беспощадна к Владимиру Зеленскому. Его Трамп просто уведомил о принятых решениях и о том, что нашел с президентом России общий язык. Это значит, что формулы "ни слова об Украине без Украины" — священной коровы для Зеленского, Евросоюза и предыдущей администрации США — больше не существует, более того, мнение Киева и Брюсселя Трампу вообще не интересно.В Вашингтоне уже заявили, что восстановление Украины в любом случае оплатит Евросоюз. Не стоит удивляться, если счет без предупреждения вышлют в Берлин по факсу, хотя то, что в Германии до сих пор используются факсы, не может не удивлять.Что же касается Зеленского, из всего того, что он твердил последние недели, Трамп услышал только "я готов к переговорам" и "у нас есть редкоземельные металлы". Для оценки металлов в Киев отправили министра финансов Скотта Бессента, а протокол описи имущества украинцам велено изучить за два дня и подписать на конференции в Мюнхене вместе с вице-президентом США Джей ди Вэнсом, которого Зеленский терпеть не может.Это будет оформлено как соглашение об экономическом сотрудничестве, но по сути Украину скупают оптом за долги. Мотивируя Зеленского не упрямиться, Трамп сделал ему особенно больно, заявив буквально следующее:"Они (Украина. — Прим. ред.) могут не заключить сделку, но когда-нибудь они могут стать русскими. Или не стать русскими. Но у нас там остались огромные деньги, и я хочу их вернуть".Что Зеленский получит за недра Украины, пока не ясно, но известно, чего он не получит: всего из того, что просил. Граница 1991 года, вступление Киева в НАТО, размещение американских миротворцев — во всем этом отказано окончательно и, что особенно унизительно, заочно: об нежизнеспособности требований Киева заявили сперва советник Уолц, потом глава Пентагона Пит Хегсетт и наконец сам Трамп.Хозяин Белого дома показательно отказал "головнокомандувачу" из КВН даже в том, чтобы встретиться или хотя бы созвониться до возобновления контактов с Москвой. Соблюдение очередности в свою пользу было для Зеленского последней соломинкой — как бы доказательством для украинских элит, что его мнение для США все еще значимо. У Трампа решили, что можно проще: дурака — бить, деньги — брать."Диалог с Россией без Украины — угроза для всего мира", — твердил Зеленский британским журналистам, с которыми теперь встречается чуть ли не ежедневно. "Не вижу в этом угрозы", — парировал Трамп в ходе собственного общения с прессой по итогам переговоров с Путиным.Когда президента США спросили, участвует ли вообще Украина в выработке решения о своей дальнейшей судьбе, это поставило его в тупик. Понятно же, что не участвует, но признавать это как-то недипломатично. "Эммм... Я думаю, что им придется заключить мир", — развел руками Трамп.Контролируя источник существования армии и экономики Украины — государственную мошну США, Трамп ждет от Зеленского того же, чего требует от всех своих назначенцев: поменьше собственного мнения, побольше расторопности в исполнении приказов. Таков его стиль, в нем — весь Трамп, а с Россией он в подобном стиле не общается, скорее всего, только потому, что видел: с Россией бесперспективно. Джо Байден и Евросоюз попробовали, их результат — на табло.На вопрос о том, как Трамп относится к России, его пресс-секретарь ответила — как к "великому сопернику".К Украине он явно относится иначе. Как к наркоману, для которого новая доза (оружия и денег) — это вопрос жизни и смерти. По итогам трех лет эта страна лишилась остатков суверенитета, то есть возможности принимать собственные решения и даже просто существовать без финансовой капельницы Запада. Тот, у кого больше нет людей, ресурсов и шансов на отыгрыш, не может торговаться насчет цены за оставшееся — цену назначают сильные. Таковы правила большого американского бизнеса, из которого вышел Трамп.Зеленского и его предшественников предупреждали: американцы кинут. Они всегда так делали с ослабевшими союзниками и затупившимися инструментами влияния, а смена партий в Белом доме регулярно становится поводом сказать вчерашним фаворитам: "лично я вам ничего не обещал". Чтобы высвободить ресурсы для новых проектов, США систематически избавляются от активов, не доказавших своей эффективности.То, что такой час икс для Зеленского рано или поздно наступит, понимали все умные, но спорили о сроках. Теперь час точно пробил — это признают все, включая тех, кто до последнего отрицал неизбежное и выступал на стороне Киева."Беспрецедентное потепление в отношениях США и России может оставить Украину ни с чем" (AFP). "События развиваются быстро, но Киев ими не управляет" (BBC). "Трамп продает Украину" (Bloomberg). "США фактически прекратили оказывать поддержку Киеву. <…> Трамп разрабатывает план напрямую с Путиным" (Politico).К сожалению, оценивая произошедшее, политики и политологи часто пишут "Украина" там, где правильнее писать "Зеленский". Его-то точно спишут в утиль и назначат козлом отпущения, но судьба Украины как проекта Запада по сдерживанию и провоцированию России — это другое. Поражение Зеленского не равнозначно наступлению мира.Согласно заявлениям из Кремля, Владимир Путин пытался донести до Трампа две важные и взаимодополняющие мысли, без осознания которых прорыв в урегулировании маловероятен.Во-первых, России не подходит "заморозка" боевых действий. Но она подходит Трампу, чья цель — заявить о своей дипломатической победе и получить Нобелевскую премию мира.Во-вторых, необходимо устранить первопричины конфликта. Эти первопричины, если говорить прямо, беспардонное вмешательство США в зону жизненных интересов России. А то, что украинские редкоземы сейчас описывают по требованию Трампа, доказывает: от Украины как части этой сферы США не отцепятся и спешат зафиксировать свое право на ее недра.Чтобы выработать с Россией договор, который снимал бы для нее вопрос угрозы от НАТО и осуществил бы "разрядку" в отношениях с США, Трампу придется не требовать и диктовать, как он любит и делает в случае с Украиной, а слушать и уступать, что ему никогда не нравилось.Как следствие, перспективы "настоящего" и "прочного" мира по-прежнему туманны. Конфликт между "великими соперниками" точно продлится дольше, чем конфликт на Украине, а конфликт на Украине имеет хорошие шансы пережить Зеленского. То, что кишка истории наконец-то начала переваривать этого человека, — маленькая радость. Зато горячая.

https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998960500.html

https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998732058.html

https://ria.ru/20250210/tramp-1998346545.html

https://ria.ru/20250213/peregovory-1998986607.html

https://ria.ru/20250212/tramp-1998977816.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, государственный департамент сша, центральное разведывательное управление (цру), нато, аналитика