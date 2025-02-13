https://ria.ru/20250213/ssha-1998997997.html

В Китае заявили, что США бросили Украину

В Китае заявили, что США бросили Украину - РИА Новости, 13.02.2025

В Китае заявили, что США бросили Украину

Украина, безусловно, разочарована после телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, США фактически ее бросили,... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T05:42:00+03:00

2025-02-13T05:42:00+03:00

2025-02-13T05:42:00+03:00

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ПЕКИН, 13 фев - РИА Новости. Украина, безусловно, разочарована после телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, США фактически ее бросили, говорится в обзоре, размещенном в аккаунте "Ню Таньцинь" в китайской соцсети WeChat, создателем аккаунта является известный журналист, заместитель главного редактора журнала Global агентства Синьхуа Лю Хун. Ранее в среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского. "Немедленное начало переговоров. Это хорошие новости. Хотя, нам тоже ясно, что это не будет совершенно равными переговорами, одна из сторон, безусловно, будет глотать горькие слезы. Ведь реальность жестока: то, чего не добился на поле боя, не стоит ожидать получить за переговорным столом", - говорится в статье. По мнению авторов статьи, "Украина, которая возлагала большие надежды на Запад и думала, что сопротивляется России ради Запада, безусловно, сейчас больше всех разочарована". "Фактически США бросили Украину", - полагают авторы.

https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998960500.html

https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998732058.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, лю хун, wechat