https://ria.ru/20250213/ssha-1998988846.html

Разведка США предрекла атаку Израиля на ядерные объекты Ирана, пишут СМИ

Разведка США предрекла атаку Израиля на ядерные объекты Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2025

Разведка США предрекла атаку Израиля на ядерные объекты Ирана, пишут СМИ

Разведка США предупредила, что Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана в 2025 году, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников,... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T02:51:00+03:00

2025-02-13T02:51:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Разведка США предупредила, что Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана в 2025 году, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с докладами разведслужб. Согласно источникам издания, в последние дни администрации президента США Джо Байдена разведка выпустила доклад, в котором пришла к выводу, что Израиль рассматривает возможность нанесения масштабных ударов по иранским ядерным объектам в 2025 году, воспользовавшись "слабостью" Ирана. Два собеседника издания, знакомые с разведданными, сообщили, что разведка также заключила, что Израиль будет подталкивать администрацию нового президента США Дональда Трампа поддержать эти удары, считая его более склонным к этому, чем Байдена, и опасаясь, что возможности остановить якобы попытки Ирана получить ядерное оружие заканчиваются. "Разведсообщество США выпустило второй доклад, изданный в первые дни администрации президента Трампа, в котором вновь упоминается, что Израиль рассматривает такие удары по иранским ядерным объектам", - пишет издание со ссылкой на одного из чиновников США, знакомых с разведданными. Американские военные чиновники отметили, что для атаки Израиля по сильно укрепленным ядерным объектам, скорее всего потребуются военная поддержка и боеприпасы США, добавляет газета. Президент США 5 февраля заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Ирану мирно развиваться и процветать, призвал начать работу немедленно. В МИД Ирана назвали ложными заявления Вашингтона о стремлении Тегерана создать ядерное оружие.

https://ria.ru/20250212/iran-1998810176.html

https://ria.ru/20241213/tramp-1988962749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, иран, израиль, джо байден, дональд трамп