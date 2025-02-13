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Разведка США предрекла атаку Израиля на ядерные объекты Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2025
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02:51 13.02.2025 (обновлено: 02:58 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/ssha-1998988846.html
Разведка США предрекла атаку Израиля на ядерные объекты Ирана, пишут СМИ
Разведка США предрекла атаку Израиля на ядерные объекты Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2025
Разведка США предрекла атаку Израиля на ядерные объекты Ирана, пишут СМИ
Разведка США предупредила, что Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана в 2025 году, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников,... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T02:51:00+03:00
2025-02-13T02:58:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Разведка США предупредила, что Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана в 2025 году, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с докладами разведслужб. Согласно источникам издания, в последние дни администрации президента США Джо Байдена разведка выпустила доклад, в котором пришла к выводу, что Израиль рассматривает возможность нанесения масштабных ударов по иранским ядерным объектам в 2025 году, воспользовавшись "слабостью" Ирана. Два собеседника издания, знакомые с разведданными, сообщили, что разведка также заключила, что Израиль будет подталкивать администрацию нового президента США Дональда Трампа поддержать эти удары, считая его более склонным к этому, чем Байдена, и опасаясь, что возможности остановить якобы попытки Ирана получить ядерное оружие заканчиваются. "Разведсообщество США выпустило второй доклад, изданный в первые дни администрации президента Трампа, в котором вновь упоминается, что Израиль рассматривает такие удары по иранским ядерным объектам", - пишет издание со ссылкой на одного из чиновников США, знакомых с разведданными. Американские военные чиновники отметили, что для атаки Израиля по сильно укрепленным ядерным объектам, скорее всего потребуются военная поддержка и боеприпасы США, добавляет газета. Президент США 5 февраля заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Ирану мирно развиваться и процветать, призвал начать работу немедленно. В МИД Ирана назвали ложными заявления Вашингтона о стремлении Тегерана создать ядерное оружие.
https://ria.ru/20250212/iran-1998810176.html
https://ria.ru/20241213/tramp-1988962749.html
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в мире, сша, иран, израиль, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Иран, Израиль, Джо Байден, Дональд Трамп
Разведка США предрекла атаку Израиля на ядерные объекты Ирана, пишут СМИ

WSJ: разведка США считает, что Израиль может атаковать Иран в 2025 году

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Разведка США предупредила, что Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана в 2025 году, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с докладами разведслужб.
Согласно источникам издания, в последние дни администрации президента США Джо Байдена разведка выпустила доклад, в котором пришла к выводу, что Израиль рассматривает возможность нанесения масштабных ударов по иранским ядерным объектам в 2025 году, воспользовавшись "слабостью" Ирана. Два собеседника издания, знакомые с разведданными, сообщили, что разведка также заключила, что Израиль будет подталкивать администрацию нового президента США Дональда Трампа поддержать эти удары, считая его более склонным к этому, чем Байдена, и опасаясь, что возможности остановить якобы попытки Ирана получить ядерное оружие заканчиваются.
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"Разведсообщество США выпустило второй доклад, изданный в первые дни администрации президента Трампа, в котором вновь упоминается, что Израиль рассматривает такие удары по иранским ядерным объектам", - пишет издание со ссылкой на одного из чиновников США, знакомых с разведданными.
Американские военные чиновники отметили, что для атаки Израиля по сильно укрепленным ядерным объектам, скорее всего потребуются военная поддержка и боеприпасы США, добавляет газета.
Президент США 5 февраля заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Ирану мирно развиваться и процветать, призвал начать работу немедленно. В МИД Ирана назвали ложными заявления Вашингтона о стремлении Тегерана создать ядерное оружие.
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