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Американский союз защиты гражданских свобод подал в суд на Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
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02:46 13.02.2025 (обновлено: 02:47 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/ssha-1998988610.html
Американский союз защиты гражданских свобод подал в суд на Трампа
Американский союз защиты гражданских свобод подал в суд на Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
Американский союз защиты гражданских свобод подал в суд на Трампа
Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал в суд юридическую жалобу, в которой потребовал от администрации президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T02:46:00+03:00
2025-02-13T02:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал в суд юридическую жалобу, в которой потребовал от администрации президента США Дональда Трампа предоставить адвокатам доступ к мигрантам, депортированным в Гуантанамо. Ранее портал Axios сообщил, что федеральный суд США заблокировал планы администрации Трампа по отправке венесуэльских мигрантов в лагерь на военной базе Гуантанамо в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией.В роли истца выступили ACLU, представляя множество правозащитных организаций и групп поддержки, а также некоторых венесуэльских мигрантов, которые, как предполагается, были направлены в Гуантанамо."Задержанным и переведённым в Гуантанамо было незаконно отказано в доступе к адвокату, а также отсутствует информация, объясняющая причины их задержания и депортации из США", - говорится в иске. Истцы требуют, чтобы администрация Трампа предоставила мигрантам доступ к юридической помощи, разрешила телефонную связь и переписку с лицами, содержащимися в Гуантанамо, для защиты их прав и предоставила точную информацию об их местонахождении.Четвертого февраля американские власти приступили к транспортировке нелегальных иммигрантов в центр содержания Гуантанамо, расположенный на Кубе. Этот шаг был инициирован президентом Трампом, который поручил своей администрации подготовить место для размещения 30 тысяч нелегальных иммигрантов из групп риска перед их возвращением на родину. Печально известное учреждение в Гуантанамо, которое США арендуют у Кубы уже более ста лет, является центром содержания лиц, подозреваемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Кроме того, в Гуантанамо функционирует отдельный центр для содержания мигрантов всех возрастов. В сентябре 2024 года газета New York Times опубликовала информацию, ссылаясь на внутренние правительственные документы, согласно которым мигранты, находящиеся в Гуантанамо, сталкиваются с нечеловеческими условиями содержания, жестоким обращением и зачастую не имеют возможности защищать свои права. Нынешнее правительство Кубы не признает законность договора аренды и отказывается обналичивать ежегодные чеки на сумму около 4 тысяч долларов.
https://ria.ru/20250209/ssha-1998312116.html
https://ria.ru/20250206/migranty-1997636507.html
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в мире, гуантанамо (город), сша, куба, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025
В мире, Гуантанамо (город), США, Куба, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025
Американский союз защиты гражданских свобод подал в суд на Трампа

От властей США потребовали информации о депортированных в Гуантанамо

© РИА Новости / Денис ВорошиловГуантанамо
Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Гуантанамо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал в суд юридическую жалобу, в которой потребовал от администрации президента США Дональда Трампа предоставить адвокатам доступ к мигрантам, депортированным в Гуантанамо.
Ранее портал Axios сообщил, что федеральный суд США заблокировал планы администрации Трампа по отправке венесуэльских мигрантов в лагерь на военной базе Гуантанамо в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией.
Тюрьма Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
США хотят скорее выслать из Гуантанамо мигрантов с криминальным прошлым
9 февраля, 22:50
В роли истца выступили ACLU, представляя множество правозащитных организаций и групп поддержки, а также некоторых венесуэльских мигрантов, которые, как предполагается, были направлены в Гуантанамо.
"Задержанным и переведённым в Гуантанамо было незаконно отказано в доступе к адвокату, а также отсутствует информация, объясняющая причины их задержания и депортации из США", - говорится в иске. Истцы требуют, чтобы администрация Трампа предоставила мигрантам доступ к юридической помощи, разрешила телефонную связь и переписку с лицами, содержащимися в Гуантанамо, для защиты их прав и предоставила точную информацию об их местонахождении.
Четвертого февраля американские власти приступили к транспортировке нелегальных иммигрантов в центр содержания Гуантанамо, расположенный на Кубе. Этот шаг был инициирован президентом Трампом, который поручил своей администрации подготовить место для размещения 30 тысяч нелегальных иммигрантов из групп риска перед их возвращением на родину.
Печально известное учреждение в Гуантанамо, которое США арендуют у Кубы уже более ста лет, является центром содержания лиц, подозреваемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Кроме того, в Гуантанамо функционирует отдельный центр для содержания мигрантов всех возрастов. В сентябре 2024 года газета New York Times опубликовала информацию, ссылаясь на внутренние правительственные документы, согласно которым мигранты, находящиеся в Гуантанамо, сталкиваются с нечеловеческими условиями содержания, жестоким обращением и зачастую не имеют возможности защищать свои права. Нынешнее правительство Кубы не признает законность договора аренды и отказывается обналичивать ежегодные чеки на сумму около 4 тысяч долларов.
Тюрьма в Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
США планируют размещать мигрантов в Гуантанамо в палатках, сообщают СМИ
6 февраля, 03:48
 
В миреГуантанамо (город)СШАКубаДональд ТрампИнаугурация Трампа — 2025
 
 
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