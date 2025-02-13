https://ria.ru/20250213/spetsoperatsiya-1999231348.html

Спецоперация, 13 февраля: Путин и Трамп по телефону обсудили Украину

Спецоперация, 13 февраля: Путин и Трамп по телефону обсудили Украину - РИА Новости, 13.02.2025

Спецоперация, 13 февраля: Путин и Трамп по телефону обсудили Украину

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор продолжительностью почти полтора часа и обсудили... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T20:23:00+03:00

2025-02-13T20:23:00+03:00

2025-02-13T20:23:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор продолжительностью почти полтора часа и обсудили урегулирование ситуации на Украине, а также обмен гражданами РФ и США, ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу и экономические вопросы, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, президенты обсудили и дальнейшие контакты, включая возможную встречу. В частности, Путин пригласил Трампа в Москву. Кроме того, американский президент высказался за остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами, рассказал Песков. При этом российский лидер в разговоре высказался за устранение первопричин конфликта на Украине и поддержал один из основных тезисов Трампа - наступило время для того, чтобы Москва и Вашингтон работали вместе. Позднее пресс-секретарь президента РФ уточнил, что во время разговора была лишь обозначена политическая воля глав государств, но субстантивных переговоров не было. По его словам, темы Крыма и новых российских регионов, а также санкций, не поднимались. Также Песков рассказал, что Путин и Трамп договорились немедленно дать своим помощникам поручения о начале подготовки контактов, и теперь такая работа будет быстро начата. Трамп после разговора сообщил журналистам, что также ожидает Путина в Штатах, но первую встречу с ним намерен провести в Саудовской Аравии. При этом он подчеркнул, что не давал обещаний посетить с визитом Украину. Он признался, что ничто не волнует его так сильно, как желание завершить конфликт на Украине и остановить гибель людей. В то же время американский президент отказался раскрыть детали своего плана по урегулированию, но заверил, что уже достигнут "большой прогресс". По словам Трампа, возвращение Украины к границам 2014 года маловероятно. Кроме того, Трамп заявил о своей уверенности в том, что Путин "хочет увидеть, как закончится" конфликт на Украине, а также о том, что услышал от российского президента слова о необходимости разрешения ситуации на постоянной основе. В то же время Трамп анонсировал продолжение поддержки Киева, но с гарантиями защиты своих вложений. Он также заявил, что на Украине нужно проводить выборы руководства. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя прошедший разговор, заявил, что предыдущая вашингтонская администрация возомнила США главной страной планеты и начала вводить незаконные санкции, поражать граждан РФ в правах и вести гибридную войну. Эта ошибка, по его словам, "чуть не стоила человечеству его пребывания на Земле". Американские элиты должны понять, что контакты и консультации гораздо ценнее желания нанести стратегическое поражение России, отметил он. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что Россию невозможно поставить на колени, это чрезвычайно опасно, и противники Москвы должны это понять как можно быстрее. Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия после разговора Трампа и Путина заявили, что Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине. В своем совместном заявлении они признались, что с нетерпением ждут возможности обсудить с американскими союзниками дальнейшие действия, а целью должно быть "поставить Украину в позицию силы". Уничтожен Leopard Как следует из сводки Минобороны РФ о ходе ведения спецоперации, за прошедшие сутки был освобождён населённый пункт Водяное Второе в ДНР. В результате боевых действий ВСУ потеряли до 1225 военнослужащих. Также Киев лишился трёх танков, в том числе Leopard немецкого производства, 12 боевых бронированных машин, в том числе двух бронетранспортёров М113 производства США, 25 артиллерийских орудий, боевой машины реактивной системы залпового огня Vampire. Также уничтожены шесть складов боеприпасов, две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ поразили инфраструктуру украинских аэродромов и портов, цеха производства беспилотников, места хранения горюче-смазочных материалов. Средства ПВО сбили управляемую авиабомбу JDAM и три Hammer, три снаряда HIMARS и 202 беспилотника. Кроме того, как сообщили утром в Минобороны, вне зоны СВО за прошедшую ночь были перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотника, 37 из них сбили над Брянской областью, по 12 аппаратов уничтожены над Курской и Липецкой областями. По три беспилотника были нейтрализованы над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областями. Ещё один сбили над Ростовской областью. Позднее МО РФ сообщило, что в Харьковской области группировка "Север" с помощью FPV-дронов уничтожила бронетранспортёр Stryker американского производства. ВСУ сорвали вторую ротацию на ЗАЭСМинобороны РФ утром показало видеоролик и привело подробности очередного срыва ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. 12 февраля украинские войска применили ударные беспилотники и артиллерию против автоколонны с экспертами агентства. Ранее они сорвали попытку ротации 5 февраля. Российские войска при этом полностью выполнили все обязательства по обеспечению безопасности и созданию "режима тишины" в районе проведения ротации, подчеркнули в Минобороны РФ. Как рассказали в российском ведомстве, утром 12 февраля украинская колонна с экспертами МАГАТЭ была остановлена в 25 километрах от места встречи в связи с тем, что место передачи экспертов якобы обстреливается. При этом после этого российская колонна, подошедшая к месту, действительно была обстреляна из миномёта, а затем атакована украинским ударным FPV-дроном, который подорвался на удалении 10-20 метров от головной машины. Далее противник продолжил обстрелы российской колонны. В связи с этим и невозможностью обеспечить безопасность прибывающих экспертов, было принято решение возвратить её. На обратном пути колонна была атакована FPV-дронами. Всего противник устроил четыре артиллерийских, три миномётных обстрела и попытки атаковать пятью дронами. В результате повреждения получили автомобили рабочей группы Минобороны России. Директор по связям с общественностью ЗАЭС Евгения Яшина заявила РИА Новости, что администрация станции не раз предлагала проводить ротацию через аэропорт "Шереметьево" и территорию России, так как это проще и безопаснее. Сейчас обстановка на ЗАЭС, по её словам, напряжённая, но контролируемая. Потери ВСУ в Курской области перевалили за 60 тысяч В отдельной сводке Минобороны РФ говорится, что группировка "Север" нанесла поражение формированиям 17 украинских бригад в районах 14 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила контратаку. При этом авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 11 населенных пунктов курского приграничья, а также шести населённых пунктов в Сумской области Украины. За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, одна БМП, два бронетранспортёра, 13 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, три миномета, зенитный ракетный пушечный комплекс, станция РЭБ, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. За всё время боевых действий в приграничье противник потерял более 60210 военнослужащих. Грозит крах Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на круглом столе заявил, что из-за ошибок киевского режима, который взялся "исполнять неблагодарную роль тарана против России", нынешнему украинскому государству неизбежно грозит крах. Обсуждение принадлежности украинских территорий, по его словам, должно включать в себя точный исторический анализ, учитывать процессы и тенденции, в результате которых определённые территории оказались в составе Украины. Нарышкин подчеркнул, что территория Украинской ССР сформировалась только в советский период из земель нескольких сопредельных государств. В частности, он назвал небезосновательными попытки попытки Польши присмотреться к Львову и так называемым "восточным кресам", на которые она всегда претендовала. Итоги профессиональной научной дискуссии могут быть востребованными при возможной выработке международно-правовых решений о границах в Восточной Европе в привязке к Украине, заявил Нарышкин. Жертвы среди мирных Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что в четверг украинские войска выпустили по Горловке не менее 22 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. Кроме того, главное управление МЧС ДНР сообщило в своем Telegram-канале, что спасатели накануне ликвидировали пожар, возникший в результате попадания в жилой многоквартирный дом взрывоопасного предмета ВСУ. Никто не пострадал. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что мирный житель получил ранения в результате обстрела поселка Железная Балка в Горловке в ДНР. Губернатор Брянской области Александр Богомаз доложил президенту РФ Владимиру Путину на встрече в четверг, что за январь ВСУ совершили более 700 атак по территории региона. По его словам, к сожалению, есть жертвы среди мирного населения. За это время были повреждены более 1800 жилых домов, 70 социальных объектов разрушены. Еженедельно в добровольческий отряд "Барс-Брянск" вступают около 100 человек, сейчас там уже почти 1800 жителей Брянской области. В целом ситуация в регионе, по словам Богомаза, непростая, но контролируемая. Путин поблагодарил губернатора за внимание к участникам СВО и членам их семей и попросил и впредь оказывать им всю необходимую поддержку. Создает впечатление Госдеп сообщил, что спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог посетит Германию, Бельгию и Украину 13-22 февраля. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что разговор президентов России и США "создает впечатление" начала переговоров по Украине. Рютте добавил, что он "абсолютно поддерживает" мирные переговоры по Украине и что прочного мира хочет весь альянс. При этом, выступая перед заседанием глав минобороны стран НАТО в Брюсселе, он впервые не повторил традиционную уже фразу о том, что "сроки начала переговоров и их условия должна определять Украина". Глава Пентагона Пит Хегсет заявил журналистам в Брюсселе, что урегулирование на Украине потребует от обеих сторон конфликта "признать то, чего они не хотят". Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя разговор Трампа и Путина, заявила, что Евросоюз настаивает на включении Украины в процесс переговоров по урегулированию как "наиболее затронутой стороны". Китай рад видеть, что США и Россия укрепили диалог по ряду международных вопросов, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. По его словам, Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию, и будет продолжать поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами. Агентство Киодо сообщило со ссылкой на источник, что десятки членов ООН, включая Японию и Францию, готовятся представить Генеральной Ассамблее резолюцию с призывом к прекращению огня на Украине. По данным агентства, в резолюции требуют "немедленного прекращения боевых действий", и Ассамблея, вероятно, её примет. Ввел санкции Украинские СМИ в четверг сообщали о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне и в Сумах на севере Украины. Телеканал CNN сообщил, что Владимир Зеленский ещё не подписал финансовое соглашение, переданное главой минфина США Скоттом Бессентом, в котором, как предполагается, будут прописаны обязательства по возмещению средств на оплату американской военной помощи, о которых ранее говорил Трамп. Зато Зеленский ввёл в четверг бессрочные персональные санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), а также украинских олигархов Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука. На сайте Зеленского сказано, что санкции включают лишение госнаград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций. Служба безопасности Украины заявила, что санкции в отношении Порошенко, Медведчука и ряда украинских олигархов и бизнесменов введены из-за угрозы национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитету Украины, а также создания препятствий для устойчивого экономического развития. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что развернувшаяся в стране внутриполитическая борьба может привести к поражению Украины.

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https://ria.ru/20250213/politika-1999226547.html

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https://ria.ru/20250213/konflikt-1999113031.html

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998494442.html

https://ria.ru/20250213/rossiya-1998879847.html

https://ria.ru/20250213/pentagon-1999218088.html

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