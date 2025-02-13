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Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 13.02.2025
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12:22 13.02.2025 (обновлено: 12:30 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/spetsoperatsiya-1999068927.html
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 13.02.2025
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и одного полка в различных районах Харьковской области, ЛНР и... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:22:00+03:00
2025-02-13T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и одного полка в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, потери противника составили до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной, штурмовой бригад, десантно-штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных Пунктов Кутьковка, Кондрашовка, Богуславка, Новая Кругляковка, Зеленый Гай Харьковской области, Новолюбовка Луганской Народной Республики, Колодези, Ямполовка И Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, семь орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение

МО: ВСУ потеряли до 220 военнослужащих и танк в зоне действий "Запада" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и одного полка в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, потери противника составили до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной, штурмовой бригад, десантно-штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных Пунктов Кутьковка, Кондрашовка, Богуславка, Новая Кругляковка, Зеленый Гай Харьковской области, Новолюбовка Луганской Народной Республики, Колодези, Ямполовка И Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, семь орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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