https://ria.ru/20250213/spetsoperatsiya-1999068927.html

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 13.02.2025

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и одного полка в различных районах Харьковской области, ЛНР и... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:22:00+03:00

2025-02-13T12:22:00+03:00

2025-02-13T12:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998248735_0:145:3071:1873_1920x0_80_0_0_ac06c798a8d4e3a6d175051cd51658da.jpg

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и одного полка в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, потери противника составили до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной, штурмовой бригад, десантно-штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных Пунктов Кутьковка, Кондрашовка, Богуславка, Новая Кругляковка, Зеленый Гай Харьковской области, Новолюбовка Луганской Народной Республики, Колодези, Ямполовка И Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, семь орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность