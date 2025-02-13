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Операторы БПЛА помогли штурмовым группам занять позиции ВСУ - РИА Новости, 13.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:15 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/spetsoperatsiya-1998996906.html
Операторы БПЛА помогли штурмовым группам занять позиции ВСУ
Операторы БПЛА помогли штурмовым группам занять позиции ВСУ - РИА Новости, 13.02.2025
Операторы БПЛА помогли штурмовым группам занять позиции ВСУ
Операторы беспилотников группировки войск "Днепр" помогли штурмовым группам без потерь занять позиции ВСУ в лесополосе на ореховском направлении в Запорожской... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T05:15:00+03:00
2025-02-13T05:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Операторы беспилотников группировки войск "Днепр" помогли штурмовым группам без потерь занять позиции ВСУ в лесополосе на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам оператор БПЛА с позывным "Заяц". "Перед штурмовыми действиями БПЛА отработали по позициям ВСУ, не оставили шансов врагу вести оборонительные действия. Блиндажи и окопная система были взяты штурмовыми группами без потерь и без особого сопротивления", - сказал он. По словам военнослужащего, взаимодействие налажено на высоком уровне, БПЛА работают и как ударные средства, и в качестве разведчиков. "Перед заходом (штурмовиков) просматриваем обстановку, говорим, как лучше пойти. Если по ним идет огневое воздействие, артиллерия противника работает, мы быстро взлетаем, ищем по азимуту - нам говорят откуда "выходы" - и передаем данные уже на свою ствольную артиллерию, чтобы подавление было", - рассказал оператор. Он добавил, что активное использование БПЛА помогает каждый день сохранять жизни военнослужащих штурмовых и разведывательных подразделений, которые действуют в непосредственной близости к противнику.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Операторы БПЛА помогли штурмовым группам занять позиции ВСУ

БПЛА группы Днепр помогли военным занять позиции ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий запускает дрон в зоне СВО
Военнослужащий запускает дрон в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий запускает дрон в зоне СВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Операторы беспилотников группировки войск "Днепр" помогли штурмовым группам без потерь занять позиции ВСУ в лесополосе на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам оператор БПЛА с позывным "Заяц".
"Перед штурмовыми действиями БПЛА отработали по позициям ВСУ, не оставили шансов врагу вести оборонительные действия. Блиндажи и окопная система были взяты штурмовыми группами без потерь и без особого сопротивления", - сказал он.
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По словам военнослужащего, взаимодействие налажено на высоком уровне, БПЛА работают и как ударные средства, и в качестве разведчиков.
«
"Перед заходом (штурмовиков) просматриваем обстановку, говорим, как лучше пойти. Если по ним идет огневое воздействие, артиллерия противника работает, мы быстро взлетаем, ищем по азимуту - нам говорят откуда "выходы" - и передаем данные уже на свою ствольную артиллерию, чтобы подавление было", - рассказал оператор.
Он добавил, что активное использование БПЛА помогает каждый день сохранять жизни военнослужащих штурмовых и разведывательных подразделений, которые действуют в непосредственной близости к противнику.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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