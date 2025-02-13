Операторы БПЛА помогли штурмовым группам занять позиции ВСУ
БПЛА группы Днепр помогли военным занять позиции ВСУ на Ореховском направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий запускает дрон в зоне СВО
Военнослужащий запускает дрон в зоне СВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Операторы беспилотников группировки войск "Днепр" помогли штурмовым группам без потерь занять позиции ВСУ в лесополосе на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам оператор БПЛА с позывным "Заяц".
"Перед штурмовыми действиями БПЛА отработали по позициям ВСУ, не оставили шансов врагу вести оборонительные действия. Блиндажи и окопная система были взяты штурмовыми группами без потерь и без особого сопротивления", - сказал он.
По словам военнослужащего, взаимодействие налажено на высоком уровне, БПЛА работают и как ударные средства, и в качестве разведчиков.
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"Перед заходом (штурмовиков) просматриваем обстановку, говорим, как лучше пойти. Если по ним идет огневое воздействие, артиллерия противника работает, мы быстро взлетаем, ищем по азимуту - нам говорят откуда "выходы" - и передаем данные уже на свою ствольную артиллерию, чтобы подавление было", - рассказал оператор.
Он добавил, что активное использование БПЛА помогает каждый день сохранять жизни военнослужащих штурмовых и разведывательных подразделений, которые действуют в непосредственной близости к противнику.
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