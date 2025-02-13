https://ria.ru/20250213/spetsoperatsiya-1998996906.html

Операторы БПЛА помогли штурмовым группам занять позиции ВСУ

Операторы БПЛА помогли штурмовым группам занять позиции ВСУ - РИА Новости, 13.02.2025

Операторы БПЛА помогли штурмовым группам занять позиции ВСУ

Операторы беспилотников группировки войск "Днепр" помогли штурмовым группам без потерь занять позиции ВСУ в лесополосе на ореховском направлении в Запорожской... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T05:15:00+03:00

2025-02-13T05:15:00+03:00

2025-02-13T05:15:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Операторы беспилотников группировки войск "Днепр" помогли штурмовым группам без потерь занять позиции ВСУ в лесополосе на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам оператор БПЛА с позывным "Заяц". "Перед штурмовыми действиями БПЛА отработали по позициям ВСУ, не оставили шансов врагу вести оборонительные действия. Блиндажи и окопная система были взяты штурмовыми группами без потерь и без особого сопротивления", - сказал он. По словам военнослужащего, взаимодействие налажено на высоком уровне, БПЛА работают и как ударные средства, и в качестве разведчиков. "Перед заходом (штурмовиков) просматриваем обстановку, говорим, как лучше пойти. Если по ним идет огневое воздействие, артиллерия противника работает, мы быстро взлетаем, ищем по азимуту - нам говорят откуда "выходы" - и передаем данные уже на свою ствольную артиллерию, чтобы подавление было", - рассказал оператор. Он добавил, что активное использование БПЛА помогает каждый день сохранять жизни военнослужащих штурмовых и разведывательных подразделений, которые действуют в непосредственной близости к противнику.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность