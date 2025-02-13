https://ria.ru/20250213/spetsoperatsiya-1998996366.html

Артиллеристы группы "Запад" уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ

Артиллеристы группы "Запад" уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ - РИА Новости, 13.02.2025

Артиллеристы группы "Запад" уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили взводные опорные пункты ВСУ и... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T05:10:00+03:00

2025-02-13T05:10:00+03:00

2025-02-13T05:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили взводные опорные пункты ВСУ и скопление украинской пехоты, рассказали журналистам в Минобороны России. "В ходе выполнения боевых задач артиллеристы уничтожили взводные опорные пункты и скопления живой силы ВСУ на одном из направлений СВО. Получив координаты целей, расчеты РСЗО "Град" в кратчайшие сроки выдвинулись в район боевого применения и заняли огневые позиции. Затем военнослужащие произвели развертывание боевых машин и навели их на цели. После чего незамедлительно произвели залпы 122-миллиметровыми реактивными снарядами по противнику, находящемуся на удалении более 10 километров", - сообщили в МО.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность