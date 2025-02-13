https://ria.ru/20250213/spetsoperatsiya-1998996366.html
Артиллеристы группы "Запад" уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ
Артиллеристы группы "Запад" уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ - РИА Новости, 13.02.2025
Артиллеристы группы "Запад" уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили взводные опорные пункты ВСУ и... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T05:10:00+03:00
2025-02-13T05:10:00+03:00
2025-02-13T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983897557_0:44:3069:1770_1920x0_80_0_0_c2c387c0c9ad30109fb1363b1a0b29bf.jpg
ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили взводные опорные пункты ВСУ и скопление украинской пехоты, рассказали журналистам в Минобороны России. "В ходе выполнения боевых задач артиллеристы уничтожили взводные опорные пункты и скопления живой силы ВСУ на одном из направлений СВО. Получив координаты целей, расчеты РСЗО "Град" в кратчайшие сроки выдвинулись в район боевого применения и заняли огневые позиции. Затем военнослужащие произвели развертывание боевых машин и навели их на цели. После чего незамедлительно произвели залпы 122-миллиметровыми реактивными снарядами по противнику, находящемуся на удалении более 10 километров", - сообщили в МО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983897557_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_88e042829919ef1171a1005f9c82c58b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Артиллеристы группы "Запад" уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили взводные опорные пункты ВСУ и скопление пехоты