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Артиллеристы группы "Запад" уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ - РИА Новости, 13.02.2025
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05:10 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/spetsoperatsiya-1998996366.html
Артиллеристы группы "Запад" уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ
Артиллеристы группы "Запад" уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ - РИА Новости, 13.02.2025
Артиллеристы группы "Запад" уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили взводные опорные пункты ВСУ и... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T05:10:00+03:00
2025-02-13T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили взводные опорные пункты ВСУ и скопление украинской пехоты, рассказали журналистам в Минобороны России. "В ходе выполнения боевых задач артиллеристы уничтожили взводные опорные пункты и скопления живой силы ВСУ на одном из направлений СВО. Получив координаты целей, расчеты РСЗО "Град" в кратчайшие сроки выдвинулись в район боевого применения и заняли огневые позиции. Затем военнослужащие произвели развертывание боевых машин и навели их на цели. После чего незамедлительно произвели залпы 122-миллиметровыми реактивными снарядами по противнику, находящемуся на удалении более 10 километров", - сообщили в МО.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Артиллеристы группы "Запад" уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ

Расчеты РСЗО "Град" уничтожили взводные опорные пункты ВСУ и скопление пехоты

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили взводные опорные пункты ВСУ и скопление украинской пехоты, рассказали журналистам в Минобороны России.
"В ходе выполнения боевых задач артиллеристы уничтожили взводные опорные пункты и скопления живой силы ВСУ на одном из направлений СВО. Получив координаты целей, расчеты РСЗО "Град" в кратчайшие сроки выдвинулись в район боевого применения и заняли огневые позиции. Затем военнослужащие произвели развертывание боевых машин и навели их на цели. После чего незамедлительно произвели залпы 122-миллиметровыми реактивными снарядами по противнику, находящемуся на удалении более 10 километров", - сообщили в МО.
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