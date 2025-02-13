https://ria.ru/20250213/spetsoperatsiya-1998996193.html

Экипаж Ми-28 сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Экипаж Ми-28 сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.02.2025

Экипаж Ми-28 сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T05:06:00+03:00

2025-02-13T05:06:00+03:00

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специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-28нм

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в заявлении. Уточняется, что во время выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам, уничтожив бронетехнику и личный состав ВСУ."После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", — заключили в ведомстве.По данным Минобороны от среды, за сутки на Курском направлении потери ВСУ составили более 390 человек. Один украинский солдат при этом сдался в плен. Кроме того, Украина лишилась двух танков, включая один Leopard.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм