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Экипаж Ми-28 сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области
Экипаж Ми-28 сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.02.2025
Экипаж Ми-28 сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области
Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T05:06:00+03:00
2025-02-13T05:06:00+03:00
2025-02-13T08:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-28нм
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в заявлении. Уточняется, что во время выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам, уничтожив бронетехнику и личный состав ВСУ."После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", — заключили в ведомстве.По данным Минобороны от среды, за сутки на Курском направлении потери ВСУ составили более 390 человек. Один украинский солдат при этом сдался в плен. Кроме того, Украина лишилась двух танков, включая один Leopard.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Работа экипажей вертолетов Ми-28
Работа экипажей вертолетов Ми-28
2025-02-13T05:06
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PT1M03S
РИА Новости
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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ
Экипаж Ми-28 сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области
Минобороны: экипаж Ми-28нм сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области