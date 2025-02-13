https://ria.ru/20250213/spetsoperatsiya-1998994755.html

Боец с позывным Майор рассказал о взятии села Зоряное

Боец с позывным Майор рассказал о взятии села Зоряное - РИА Новости, 13.02.2025

Боец с позывным Майор рассказал о взятии села Зоряное

ВС РФ прорывали оборону противника в селе Зоряное на кураховском направлении, предварительно построив сухопутную переправу через реку Волчья, рассказал РИА... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T04:44:00+03:00

2025-02-13T04:44:00+03:00

2025-02-13T04:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. ВС РФ прорывали оборону противника в селе Зоряное на кураховском направлении, предварительно построив сухопутную переправу через реку Волчья, рассказал РИА Новости замкомандира взвода стрелкового отделения, 110-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии с позывным "Майор". "Это заняло где-то около четырех дней под обстрелами, под наблюдением с украинской стороны. Засыпали, починили. И на рассвете в самую наглую влетели на "буханках", на пикапе. Высадились, и начали дочищать этот посёлок", - рассказал "Майор" Все сухопутные переправы через реку Волчья украинские боевики заранее уничтожили. Чтобы пробиться в село, штурмовикам пришлось бы идти пешком десятки километров по пересеченной местности, неся на себе боеприпасы, снаряжение и провизию. Чтобы облегчить пехоте работу, командование пошло на рискованный маневр. "Было принято решение. То, что мы чиним приправу, Мы ее засыпаем, делаем дорогу и влетаем туда просто на машинах", - объяснил замкомандира. На ремонт уничтоженной переправы у бойцов ВС РФ ушло несколько суток. Все это время украинские боевики пытались помешать восстановлению моста, российские штурмовики работали под безостановочными обстрелами со стороны ВСУ. "Наши передовые группы уже зашли в самое Зоряное, заняли одну из улиц, но поскольку все мосты в Зоряном были взорваны, получается, для дальнейшей зачистки нужны были еще люди", - рассказал о начале дерзкой операции "Майор". Прорвавшаяся в Зоряное группа мотострелков ВС РФ сразу рассредоточилась по селу. Дальше штурмовики зачищали дом за домом, передвигаясь парами или тройками. Избежать прямого огневого контакта на этот раз украинские боевики не смогли, им пришлось встретиться с российскими бойцами лицом к лицу, отметил "Майор". "Мы залетали в количестве 30 человек на трех машинах. Получается, две "буханки" и один пикап японский. Мы оказались почти как в Великую Отечественную. Ствол на ствол, огонь в огонь", - объяснил штурмовик. Восстановление моста, удачная переправа через водную преграду и скоростное десантирование сил ВС РФ дезориентировали противника. В самом Зоряном он вел себя уже довольно пассивно, серьезного сопротивления штурмовики не встретили, отметил замкомандира взвода. "Не доезжая до передовых наших позиций где-то метров 150, спешились, рассыпались на группы, начали занимать соседние улицы", - поделился штурмовик. Большинство огневых точек и хорошо укрепленных позиций в Зоряном украинские боевики бросили, убегая из села. Во время зачистки населенного пункта российские бойцы находили оставленные пулеметы, выстрелы от минометов, артиллерийские снаряды и другое вооружение. "Но убежать из Зоряного успели не все боевики", - говорит "Майор". "Их загнали в один из домов, всю вот эту группировку — там где-то около шести человек было. Шесть человек, это точно то, что из него вышло. Им предлагали сдаться, но постоянно открывался в нашу сторону огонь из этого дома", - рассказал "Майор" Предложение сдаться боевики приняли не сразу, бойцам ВС РФ пришлось отрабатывать по группе противника гранатами и сбросами с дрона. Когда сопротивляться было уже бессмысленно, шестеро боевиков все же выбрали жизнь и сложили оружие, добавил российский штурмовик.

https://ria.ru/20241120/kurakhovo-1984732360.html

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность