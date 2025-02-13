https://ria.ru/20250213/sochi-1999216723.html

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения - РИА Новости, 13.02.2025

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

Временные ограничения введены в аэропорту Сочи, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T18:57:00+03:00

2025-02-13T18:57:00+03:00

2025-02-13T19:23:00+03:00

сочи

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропорту Сочи, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 18.31 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет, добавляется там.

https://ria.ru/20250211/ogranicheniya-1998530970.html

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2025

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сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия