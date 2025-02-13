https://ria.ru/20250213/sochi-1999216723.html
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения - РИА Новости, 13.02.2025
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
Временные ограничения введены в аэропорту Сочи, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:57:00+03:00
2025-02-13T18:57:00+03:00
2025-02-13T19:23:00+03:00
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропорту Сочи, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 18.31 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет, добавляется там.
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сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия