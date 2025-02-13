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Собянин: девять тысяч москвичей хотят стать волонтерами юбилея Победы
Собянин: девять тысяч москвичей хотят стать волонтерами юбилея Победы - РИА Новости, 13.02.2025
Собянин: девять тысяч москвичей хотят стать волонтерами юбилея Победы
Более 9 тысяч москвичей хотят стать участниками международного волонтерского корпуса 80-летия Победы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T11:38:00+03:00
2025-02-13T11:38:00+03:00
2025-02-13T11:39:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
сергей собянин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Более 9 тысяч москвичей хотят стать участниками международного волонтерского корпуса 80-летия Победы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Международный волонтёрский корпус 80-летия Победы: свыше девяти тысяч москвичей отправили заявки на участие. Добровольцы будут помогать ветеранам, встречать гостей столицы, а также присоединятся к праздничным акциям, таким как "Улицы Героев", "Георгиевская лента" и "Цветы Победы", - рассказал Собянин. Мэр отметил, что москвичи много лет участвуют в патриотическом волонтёрстве: сохраняют историческую память, помогают ветеранам и труженикам тыла, поддерживают участников специальной военной операции. Часто забота о подопечных перерастает в дружбу - это настоящая связь поколений. "В такой значимый для нашей страны год особенно важно выразить благодарность героям за их подвиги. Стать участником Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне может каждый желающий. Для этого нужно подать заявку и пройти обучение", - добавил Собянин.
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общество, москва, сергей собянин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Сергей Собянин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Собянин: девять тысяч москвичей хотят стать волонтерами юбилея Победы
Собянин: более девяти тысяч москвичей хотят стать волонтерами юбилея Победы