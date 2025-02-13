Рейтинг@Mail.ru
Собянин: девять тысяч москвичей хотят стать волонтерами юбилея Победы - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:38 13.02.2025 (обновлено: 11:39 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/sobyanin-1999056508.html
Собянин: девять тысяч москвичей хотят стать волонтерами юбилея Победы
Собянин: девять тысяч москвичей хотят стать волонтерами юбилея Победы - РИА Новости, 13.02.2025
Собянин: девять тысяч москвичей хотят стать волонтерами юбилея Победы
Более 9 тысяч москвичей хотят стать участниками международного волонтерского корпуса 80-летия Победы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T11:38:00+03:00
2025-02-13T11:39:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
сергей собянин
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787280537_0:69:3077:1799_1920x0_80_0_0_838bfb5369c3a2b5fd306063ec338fde.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Более 9 тысяч москвичей хотят стать участниками международного волонтерского корпуса 80-летия Победы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Международный волонтёрский корпус 80-летия Победы: свыше девяти тысяч москвичей отправили заявки на участие. Добровольцы будут помогать ветеранам, встречать гостей столицы, а также присоединятся к праздничным акциям, таким как "Улицы Героев", "Георгиевская лента" и "Цветы Победы", - рассказал Собянин. Мэр отметил, что москвичи много лет участвуют в патриотическом волонтёрстве: сохраняют историческую память, помогают ветеранам и труженикам тыла, поддерживают участников специальной военной операции. Часто забота о подопечных перерастает в дружбу - это настоящая связь поколений. "В такой значимый для нашей страны год особенно важно выразить благодарность героям за их подвиги. Стать участником Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне может каждый желающий. Для этого нужно подать заявку и пройти обучение", - добавил Собянин.
https://ria.ru/20250210/moskva-1998345512.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787280537_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b014614ea14c7e2c93e44a86ef7a2595.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, сергей собянин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Сергей Собянин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Собянин: девять тысяч москвичей хотят стать волонтерами юбилея Победы

Собянин: более девяти тысяч москвичей хотят стать волонтерами юбилея Победы

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГеоргиевская ленточка на кителе ветерана Великой Отечественной войны
Георгиевская ленточка на кителе ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Георгиевская ленточка на кителе ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Более 9 тысяч москвичей хотят стать участниками международного волонтерского корпуса 80-летия Победы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Международный волонтёрский корпус 80-летия Победы: свыше девяти тысяч москвичей отправили заявки на участие. Добровольцы будут помогать ветеранам, встречать гостей столицы, а также присоединятся к праздничным акциям, таким как "Улицы Героев", "Георгиевская лента" и "Цветы Победы", - рассказал Собянин.
Мэр отметил, что москвичи много лет участвуют в патриотическом волонтёрстве: сохраняют историческую память, помогают ветеранам и труженикам тыла, поддерживают участников специальной военной операции. Часто забота о подопечных перерастает в дружбу - это настоящая связь поколений.
"В такой значимый для нашей страны год особенно важно выразить благодарность героям за их подвиги. Стать участником Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне может каждый желающий. Для этого нужно подать заявку и пройти обучение", - добавил Собянин.
Волонтер закрепляет георгиевскую ленточку - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
В Москве запустят акцию "Помощь нашим героям"
10 февраля, 09:49
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоМоскваСергей Собянин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала