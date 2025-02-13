https://ria.ru/20250213/slutskij-1999113622.html

Слуцкий призвал повысить планку прохождения тестов для детей мигрантов

Слуцкий призвал повысить планку прохождения тестов для детей мигрантов - РИА Новости, 13.02.2025

Слуцкий призвал повысить планку прохождения тестов для детей мигрантов

Необходимо повысить планку прохождения тестов для детей мигрантов минимум до 70%, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:31:00+03:00

2025-02-13T14:31:00+03:00

2025-02-13T14:31:00+03:00

общество

леонид слуцкий (политик)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

лдпр

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Необходимо повысить планку прохождения тестов для детей мигрантов минимум до 70%, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В проекте Рособрнадзора отмечается, что для прохождения теста по русскому для детей мигрантов необходимо набрать не менее 30% от максимального количества баллов. "Понятно, что предложения Рособрнадзора сырые и их надо доработать. Во-первых, повысить планку прохождения тестов для детей мигрантов минимум до 70%. Во-вторых, чётко проработать процедуру проведения повторного тестирования, чтобы она негативно не отразилась на нагрузке учителей. Причём сделать её платной для иностранцев. В-третьих, чтобы к нам не приезжали дети мигрантов с нулевым знанием языка, необходимо заранее организовать подготовительную работу по его изучению на родине гостей", - сказал Слуцкий. По мнению парламентария, для того чтобы исправить ситуацию, необходимо уже сейчас в образовательных учреждениях создать подготовительные или межшкольные классы, где в течение учебного года детей мигрантов обучали бы русскому языку, правилам поведения и традициям российских школ. "По данным за прошлый год, 41% детей мигрантов не знают русского языка или знают его плохо. Ситуацию надо брать под контроль, но продуманно, а не скороспелыми решениями", - отметил он.

https://ria.ru/20250212/proekt-1998934938.html

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общество, леонид слуцкий (политик), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), лдпр