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Слуцкий призвал повысить планку прохождения тестов для детей мигрантов - РИА Новости, 13.02.2025
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14:31 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/slutskij-1999113622.html
Слуцкий призвал повысить планку прохождения тестов для детей мигрантов
Слуцкий призвал повысить планку прохождения тестов для детей мигрантов - РИА Новости, 13.02.2025
Слуцкий призвал повысить планку прохождения тестов для детей мигрантов
Необходимо повысить планку прохождения тестов для детей мигрантов минимум до 70%, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:31:00+03:00
2025-02-13T14:31:00+03:00
общество
леонид слуцкий (политик)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
лдпр
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Необходимо повысить планку прохождения тестов для детей мигрантов минимум до 70%, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В проекте Рособрнадзора отмечается, что для прохождения теста по русскому для детей мигрантов необходимо набрать не менее 30% от максимального количества баллов. "Понятно, что предложения Рособрнадзора сырые и их надо доработать. Во-первых, повысить планку прохождения тестов для детей мигрантов минимум до 70%. Во-вторых, чётко проработать процедуру проведения повторного тестирования, чтобы она негативно не отразилась на нагрузке учителей. Причём сделать её платной для иностранцев. В-третьих, чтобы к нам не приезжали дети мигрантов с нулевым знанием языка, необходимо заранее организовать подготовительную работу по его изучению на родине гостей", - сказал Слуцкий. По мнению парламентария, для того чтобы исправить ситуацию, необходимо уже сейчас в образовательных учреждениях создать подготовительные или межшкольные классы, где в течение учебного года детей мигрантов обучали бы русскому языку, правилам поведения и традициям российских школ. "По данным за прошлый год, 41% детей мигрантов не знают русского языка или знают его плохо. Ситуацию надо брать под контроль, но продуманно, а не скороспелыми решениями", - отметил он.
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общество, леонид слуцкий (политик), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), лдпр
Общество, Леонид Слуцкий (политик), Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), ЛДПР
Слуцкий призвал повысить планку прохождения тестов для детей мигрантов

Слуцкий призвал повысить планку прохождения тестов для детей мигрантов до 70%

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Необходимо повысить планку прохождения тестов для детей мигрантов минимум до 70%, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
В проекте Рособрнадзора отмечается, что для прохождения теста по русскому для детей мигрантов необходимо набрать не менее 30% от максимального количества баллов.
"Понятно, что предложения Рособрнадзора сырые и их надо доработать. Во-первых, повысить планку прохождения тестов для детей мигрантов минимум до 70%. Во-вторых, чётко проработать процедуру проведения повторного тестирования, чтобы она негативно не отразилась на нагрузке учителей. Причём сделать её платной для иностранцев. В-третьих, чтобы к нам не приезжали дети мигрантов с нулевым знанием языка, необходимо заранее организовать подготовительную работу по его изучению на родине гостей", - сказал Слуцкий.
По мнению парламентария, для того чтобы исправить ситуацию, необходимо уже сейчас в образовательных учреждениях создать подготовительные или межшкольные классы, где в течение учебного года детей мигрантов обучали бы русскому языку, правилам поведения и традициям российских школ.
"По данным за прошлый год, 41% детей мигрантов не знают русского языка или знают его плохо. Ситуацию надо брать под контроль, но продуманно, а не скороспелыми решениями", - отметил он.
Учащийся на занятиях по русскому языку - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Рособрнадзор установил баллы для теста по русскому для детей мигрантов
Вчера, 18:34
 
ОбществоЛеонид Слуцкий (политик)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)ЛДПР
 
 
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