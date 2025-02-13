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СК объявил в розыск 26 иностранцев за участие в СВО на стороне ВСУ - РИА Новости, 13.02.2025
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11:31 13.02.2025 (обновлено: 11:32 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/sk-1999054382.html
СК объявил в розыск 26 иностранцев за участие в СВО на стороне ВСУ
СК объявил в розыск 26 иностранцев за участие в СВО на стороне ВСУ - РИА Новости, 13.02.2025
СК объявил в розыск 26 иностранцев за участие в СВО на стороне ВСУ
Российские следователи привлекли к ответственности еще 26 иностранцев из 12 стран за участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований,... РИА Новости, 13.02.2025
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великобритания
колумбия
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вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские следователи привлекли к ответственности еще 26 иностранцев из 12 стран за участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований, они объявлены в розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Продолжается работа по сбору доказательств участия иностранцев в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников. За прошедшие три недели к уголовной ответственности привлечены еще 26 выходцев из 12 государств, в том числе из Великобритании, Колумбии, Польши, Швеции и Аргентины. Указанные лица объявлены в розыск", - сказали в ведомстве. Ранее в феврале СК сообщал, что расследовано свыше 400 уголовных дел по обвинению 548 военнослужащих ВСУ, нацформирований и иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Также СК завершил расследование в отношении двух боевиков "Азова" (запрещенная в РФ террористическая организация) Кирилла Беляева и Дениса Гуры. В 2024 году они выполняли незаконные приказы своего командования и участвовали в боевых действиях в районе города Красный Лиман ДНР, угрожая безопасности РФ.
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россия, великобритания, колумбия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Великобритания, Колумбия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
СК объявил в розыск 26 иностранцев за участие в СВО на стороне ВСУ

СК заявил о розыске 26 наемников за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники Следственного комитета
Сотрудники Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские следователи привлекли к ответственности еще 26 иностранцев из 12 стран за участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований, они объявлены в розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Продолжается работа по сбору доказательств участия иностранцев в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников. За прошедшие три недели к уголовной ответственности привлечены еще 26 выходцев из 12 государств, в том числе из Великобритании, Колумбии, Польши, Швеции и Аргентины. Указанные лица объявлены в розыск", - сказали в ведомстве.
Ранее в феврале СК сообщал, что расследовано свыше 400 уголовных дел по обвинению 548 военнослужащих ВСУ, нацформирований и иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины.
Также СК завершил расследование в отношении двух боевиков "Азова" (запрещенная в РФ террористическая организация) Кирилла Беляева и Дениса Гуры. В 2024 году они выполняли незаконные приказы своего командования и участвовали в боевых действиях в районе города Красный Лиман ДНР, угрожая безопасности РФ.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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