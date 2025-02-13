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СК заочно обвинил Шокина и Назаренко в зверствах в Донбассе
СК заочно обвинил Шокина и Назаренко в зверствах в Донбассе - РИА Новости, 13.02.2025
СК заочно обвинил Шокина и Назаренко в зверствах в Донбассе
Российские следователи заочно обвинили в зверствах в Донбассе экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина и экс-председателя украинской госпогранслужбы Виктора... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T11:03:00+03:00
2025-02-13T11:03:00+03:00
2025-02-13T11:25:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские следователи заочно обвинили в зверствах в Донбассе экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина и экс-председателя украинской госпогранслужбы Виктора Назаренко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Реализуя принцип неотвратимости наказания, следствие дает оценку действиям должностных лиц, имевших отношение к боевым действиям на Донбассе начиная с 2014 года. На основании собранных данных заочно предъявлено обвинение Виктору Шокину (в 2015-2016 годах – генеральный прокурор Украины), а также Виктору Назаренко (в 2014-2017 годах – председатель государственной пограничной службы Украины)", - сказали в ведомстве. В СК РФ добавили, что фигуранты, как члены Совета национальной безопасности и обороны Украины, принимали решения о проведении боевых действий против гражданского населения Донбасса. "Это привело к многочисленным обстрелам населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, ранению и гибели более тысячи человек, разрушению более 368 объектов гражданской инфраструктуры. Принимаются меры к их розыску и аресту", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20241206/obvinenie-1987679018.html
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в мире, украина, донбасс, россия, виктор шокин, виктор назаренко, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Украина, Донбасс, Россия, Виктор Шокин, Виктор Назаренко, Следственный комитет России (СК РФ)
СК заочно обвинил Шокина и Назаренко в зверствах в Донбассе
СК заочно обвинил Шокина и Назаренко в зверствах в Донбассе с 2014 года