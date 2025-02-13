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В "Дом.РФ" рассказали о ситуациях с кредитным мошенничеством - РИА Новости, 13.02.2025
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17:31 13.02.2025 (обновлено: 17:38 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/situatsija-1999185793.html
В "Дом.РФ" рассказали о ситуациях с кредитным мошенничеством
В "Дом.РФ" рассказали о ситуациях с кредитным мошенничеством - РИА Новости, 13.02.2025
В "Дом.РФ" рассказали о ситуациях с кредитным мошенничеством
Суды в России существенно не изменили позицию при вынесении решений по искам, связанным с мошенничеством при выдаче кредитов онлайн, доля выигранных клиентами... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:31:00+03:00
2025-02-13T17:38:00+03:00
экономика
россия
"дом.рф"
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Суды в России существенно не изменили позицию при вынесении решений по искам, связанным с мошенничеством при выдаче кредитов онлайн, доля выигранных клиентами банков таких дел остается небольшой, поскольку устанавливаются факты несоблюдения ими требований безопасности, заявила РИА Новости вице-президент банка "Дом.РФ" Наталья Романюк. Ранее в четверг газета "Коммерсант" написала, что в судах скопились тысячи дел на миллиарды рублей о кредитных мошенничествах при выдаче займов онлайн с смс-подтверждением. При этом последние два месяца суды между банками и заемщиками по делам, связанным с кредитными мошенничествами, стали все чаще решаться в пользу граждан, указывает издание. Газета со ссылкой на свой источник на банковском рынке пишет, что "практически в 100% случаев это происходит, если кредит был выдан онлайн и согласие на его получение было подтверждено кодом из смс". "Мы не наблюдаем существенного изменения позиции судов при рассмотрении таких дел - доля выигранных клиентами дел остается небольшой", - прокомментировала ситуацию Романюк. По ее словам, это связано с тем, что при рассмотрении исков, как правило, устанавливается факт несоблюдения требований безопасности со стороны самих клиентов, а не банка.
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экономика, россия, "дом.рф"
Экономика, Россия, "Дом.РФ"
В "Дом.РФ" рассказали о ситуациях с кредитным мошенничеством

Дом.РФ: россияне нечасто выигрывают в судах дела по онлайн-кредитам

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПроцент
Процент - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Суды в России существенно не изменили позицию при вынесении решений по искам, связанным с мошенничеством при выдаче кредитов онлайн, доля выигранных клиентами банков таких дел остается небольшой, поскольку устанавливаются факты несоблюдения ими требований безопасности, заявила РИА Новости вице-президент банка "Дом.РФ" Наталья Романюк.
Ранее в четверг газета "Коммерсант" написала, что в судах скопились тысячи дел на миллиарды рублей о кредитных мошенничествах при выдаче займов онлайн с смс-подтверждением. При этом последние два месяца суды между банками и заемщиками по делам, связанным с кредитными мошенничествами, стали все чаще решаться в пользу граждан, указывает издание. Газета со ссылкой на свой источник на банковском рынке пишет, что "практически в 100% случаев это происходит, если кредит был выдан онлайн и согласие на его получение было подтверждено кодом из смс".
"Мы не наблюдаем существенного изменения позиции судов при рассмотрении таких дел - доля выигранных клиентами дел остается небольшой", - прокомментировала ситуацию Романюк.
По ее словам, это связано с тем, что при рассмотрении исков, как правило, устанавливается факт несоблюдения требований безопасности со стороны самих клиентов, а не банка.
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