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Сирийская оппозиция передала проект конституции аш-Шараа - РИА Новости, 13.02.2025
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03:31 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/siriya-1998991963.html
Сирийская оппозиция передала проект конституции аш-Шараа
Сирийская оппозиция передала проект конституции аш-Шараа - РИА Новости, 13.02.2025
Сирийская оппозиция передала проект конституции аш-Шараа
Сирийская национальная коалиция оппозиционных сил передала разработанный ею проект конституции Сирии и закона о выборах президенту на временный период Ахмеду... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T03:31:00+03:00
2025-02-13T03:31:00+03:00
в мире
сирия
бадр джамус
ахмед аш-шараа
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сирийская национальная коалиция оппозиционных сил передала разработанный ею проект конституции Сирии и закона о выборах президенту на временный период Ахмеду аш-Шараа, сообщил РИА Новости глава Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии Бадр Джамус. "Вчера мы встречались с Аль-Шараа с целью передачи проекта конституции и закона о выборах", - сказал он. Джамус рассказал, что комитет и коалиция работали в последние годы над рядом актуальных для Сирии вопросов, включая правосудие на переходном этапе, проект конституции и избирательное право. "Мы передали все эти наработки, потому что теперь они принадлежат сирийскому государству. Роль комитета по переговорам и коалиции теперь играет сирийское государство", - отметил Джамус, указав, что на данный момент они будут следовать юридическим процедурам по передаче этих досье и закрытию принадлежавших коалиции структур. Глава комитета и глава Национальной коалиции сирийских оппозиционных сил Хади аль-Бахра, а также сопровождавшие их делегации встретились с аш-Шараа в рамках подготовки к роспуску двух структур в соответствии с заявлением нынешней сирийской администрации, которая объявила о роспуске всех учреждений, созданных во время конфликта в Сирии с бывшим режимом и их слиянии с государственными учреждениями. В своей речи на церемонии вступления в должность президента на временный период аш-Шараа объявил о роспуске всех партий и организаций в Сирии.
https://ria.ru/20241209/oppozitsiya-1988162579.html
https://ria.ru/20250115/smi-1993772215.html
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в мире, сирия, бадр джамус, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, Бадр Джамус, Ахмед аш-Шараа
Сирийская оппозиция передала проект конституции аш-Шараа

Оппозиционная Сирийская нацкоалиция передала властям проект Конституции

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкМечеть Омейядов в Дамаске
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Мечеть Омейядов в Дамаске. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сирийская национальная коалиция оппозиционных сил передала разработанный ею проект конституции Сирии и закона о выборах президенту на временный период Ахмеду аш-Шараа, сообщил РИА Новости глава Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии Бадр Джамус.
"Вчера мы встречались с Аль-Шараа с целью передачи проекта конституции и закона о выборах", - сказал он.
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Джамус рассказал, что комитет и коалиция работали в последние годы над рядом актуальных для Сирии вопросов, включая правосудие на переходном этапе, проект конституции и избирательное право.
"Мы передали все эти наработки, потому что теперь они принадлежат сирийскому государству. Роль комитета по переговорам и коалиции теперь играет сирийское государство", - отметил Джамус, указав, что на данный момент они будут следовать юридическим процедурам по передаче этих досье и закрытию принадлежавших коалиции структур.
Глава комитета и глава Национальной коалиции сирийских оппозиционных сил Хади аль-Бахра, а также сопровождавшие их делегации встретились с аш-Шараа в рамках подготовки к роспуску двух структур в соответствии с заявлением нынешней сирийской администрации, которая объявила о роспуске всех учреждений, созданных во время конфликта в Сирии с бывшим режимом и их слиянии с государственными учреждениями.
В своей речи на церемонии вступления в должность президента на временный период аш-Шараа объявил о роспуске всех партий и организаций в Сирии.
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В миреСирияБадр ДжамусАхмед аш-Шараа
 
 
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