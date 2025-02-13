https://ria.ru/20250213/siriya-1998991963.html
Сирийская оппозиция передала проект конституции аш-Шараа
Сирийская оппозиция передала проект конституции аш-Шараа - РИА Новости, 13.02.2025
Сирийская оппозиция передала проект конституции аш-Шараа
Сирийская национальная коалиция оппозиционных сил передала разработанный ею проект конституции Сирии и закона о выборах президенту на временный период Ахмеду... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T03:31:00+03:00
2025-02-13T03:31:00+03:00
2025-02-13T03:31:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сирийская национальная коалиция оппозиционных сил передала разработанный ею проект конституции Сирии и закона о выборах президенту на временный период Ахмеду аш-Шараа, сообщил РИА Новости глава Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии Бадр Джамус. "Вчера мы встречались с Аль-Шараа с целью передачи проекта конституции и закона о выборах", - сказал он. Джамус рассказал, что комитет и коалиция работали в последние годы над рядом актуальных для Сирии вопросов, включая правосудие на переходном этапе, проект конституции и избирательное право. "Мы передали все эти наработки, потому что теперь они принадлежат сирийскому государству. Роль комитета по переговорам и коалиции теперь играет сирийское государство", - отметил Джамус, указав, что на данный момент они будут следовать юридическим процедурам по передаче этих досье и закрытию принадлежавших коалиции структур. Глава комитета и глава Национальной коалиции сирийских оппозиционных сил Хади аль-Бахра, а также сопровождавшие их делегации встретились с аш-Шараа в рамках подготовки к роспуску двух структур в соответствии с заявлением нынешней сирийской администрации, которая объявила о роспуске всех учреждений, созданных во время конфликта в Сирии с бывшим режимом и их слиянии с государственными учреждениями. В своей речи на церемонии вступления в должность президента на временный период аш-Шараа объявил о роспуске всех партий и организаций в Сирии.
https://ria.ru/20241209/oppozitsiya-1988162579.html
https://ria.ru/20250115/smi-1993772215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, бадр джамус, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, Бадр Джамус, Ахмед аш-Шараа
Сирийская оппозиция передала проект конституции аш-Шараа
Оппозиционная Сирийская нацкоалиция передала властям проект Конституции
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сирийская национальная коалиция оппозиционных сил передала разработанный ею проект конституции Сирии и закона о выборах президенту на временный период Ахмеду аш-Шараа, сообщил РИА Новости глава Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии Бадр Джамус.
"Вчера мы встречались с Аль-Шараа с целью передачи проекта конституции и закона о выборах", - сказал он.
Джамус
рассказал, что комитет и коалиция работали в последние годы над рядом актуальных для Сирии
вопросов, включая правосудие на переходном этапе, проект конституции и избирательное право.
"Мы передали все эти наработки, потому что теперь они принадлежат сирийскому государству. Роль комитета по переговорам и коалиции теперь играет сирийское государство", - отметил Джамус, указав, что на данный момент они будут следовать юридическим процедурам по передаче этих досье и закрытию принадлежавших коалиции структур.
Глава комитета и глава Национальной коалиции сирийских оппозиционных сил Хади аль-Бахра, а также сопровождавшие их делегации встретились с аш-Шараа
в рамках подготовки к роспуску двух структур в соответствии с заявлением нынешней сирийской администрации, которая объявила о роспуске всех учреждений, созданных во время конфликта в Сирии с бывшим режимом и их слиянии с государственными учреждениями.
В своей речи на церемонии вступления в должность президента на временный период аш-Шараа объявил о роспуске всех партий и организаций в Сирии.