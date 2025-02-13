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В Госдуму внесли проект о штрафе за несообщение военкомату о переезде
В Госдуму внесли проект о штрафе за несообщение военкомату о переезде - РИА Новости, 13.02.2025
В Госдуму внесли проект о штрафе за несообщение военкомату о переезде
В Госдуму внесен законопроект об увеличении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение военкомату о переезде, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:48:00+03:00
2025-02-13T14:48:00+03:00
2025-02-13T14:49:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об увеличении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение военкомату о переезде, документ доступен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. "Несообщение гражданином в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о его переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией, - влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей", - сказано в тексте проекта федерального закона.
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общество, госдума рф
В Госдуму внесли проект о штрафе за несообщение военкомату о переезде
В Госдуме предложили штрафы до 20 тысяч за несообщение военкомату о переезде