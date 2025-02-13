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В России предложили штрафовать рыбаков за незаконную зимнюю ловлю - РИА Новости, 13.02.2025
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03:38 13.02.2025 (обновлено: 06:40 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/shtraf-1998992132.html
В России предложили штрафовать рыбаков за незаконную зимнюю ловлю
В России предложили штрафовать рыбаков за незаконную зимнюю ловлю - РИА Новости, 13.02.2025
В России предложили штрафовать рыбаков за незаконную зимнюю ловлю
В России следует выявлять места, где зимняя рыбалка опасна, и вводить там запреты на ловлю со штрафом за их нарушение, заявил руководитель движения "За... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T03:38:00+03:00
2025-02-13T06:40:00+03:00
россия
охотское море
сахалин
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В России следует выявлять места, где зимняя рыбалка опасна, и вводить там запреты на ловлю со штрафом за их нарушение, заявил руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов в беседе с RT."Нам нужно это регулировать. Может, даже лицензировать. Для того чтобы таких случаев не было. Нужно выявлять места, где зимняя рыбалка опасна, и вводить запреты", — рассказал Курдесов.По словам общественника, спасательные службы вынуждены тратить огромные деньги и усилия на спасение рыбаков, которые попадают в неприятные ситуации во время зимней рыбалки. Он считает, что затраты должны компенсировать сами спасенные, если выяснится, что они ловили рыбу в местах, об опасности которых заранее предупреждали.В среду МЧС сообщило об эвакуации 139 рыбаков с дрейфующей льдины в Охотском море на юге Сахалина. В спасательной операции задействовали вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке "Хивус".
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россия
охотское море
сахалин
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россия, охотское море, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Охотское море, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России предложили штрафовать рыбаков за незаконную зимнюю ловлю

Общественник Курдесов предложил штрафовать за рыбалку в опасных местах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗимняя рыбалка
Зимняя рыбалка - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Зимняя рыбалка. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В России следует выявлять места, где зимняя рыбалка опасна, и вводить там запреты на ловлю со штрафом за их нарушение, заявил руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов в беседе с RT.
«
"Нам нужно это регулировать. Может, даже лицензировать. Для того чтобы таких случаев не было. Нужно выявлять места, где зимняя рыбалка опасна, и вводить запреты", — рассказал Курдесов.
По словам общественника, спасательные службы вынуждены тратить огромные деньги и усилия на спасение рыбаков, которые попадают в неприятные ситуации во время зимней рыбалки. Он считает, что затраты должны компенсировать сами спасенные, если выяснится, что они ловили рыбу в местах, об опасности которых заранее предупреждали.
В среду МЧС сообщило об эвакуации 139 рыбаков с дрейфующей льдины в Охотском море на юге Сахалина. В спасательной операции задействовали вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке "Хивус".
Зимняя рыбалка - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Зимняя рыбалка: без чего не обойтись и где ловить - на реке или озере
13 декабря 2024, 13:54
 
РоссияОхотское мореСахалинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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