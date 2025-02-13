Шольц прокомментировал телефонный разговор Трампа с Путиным
Шольц назвал верным решение Трампа провести разговор с Путиным
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал верным решение президента США Дональда Трампа провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Выступая с обращением по поводу "внешнеполитических событий последних 24 часов", Шольц заявил, что для ЕС не стал сюрпризом разговор Трампа с Путиным, как и позиция администрации Трампа по конфликту на Украине. По его словам, данные события требуют скорейшей выработки четкой и решительной позиции ЕС.
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"То, что президент Трамп напрямую поговорил с президентом РФ - правильно. Я тоже в прошлом неоднократно говорил с президентом России. Важно донести до него наши ожидания относительно справедливого мира на Украине и возвращения к европейскому мирному порядку. Мирному порядку, при котором границы не меняются силой. В этом я согласен с американским президентом", - сказал Шольц, чье выступление транслировал правительственный YouTube-канал Phoenix.
Он снова повторил, что никакие решения об Украине не должны приниматься без Украины, а также подчеркнул важность неотделимости европейской безопасности от безопасности США.
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"Для меня абсолютно ясно одно: любое достигнутое путем переговоров решение должно позволить Украине в будущем иметь вооруженные силы, которые смогут отразить любое будущее нападение со стороны России. Это представляет собой значительную проблему в финансовом, материальном и логистическом плане. В обозримом будущем это превысит финансовые возможности Украины. Здесь нужны мы, европейцы, и наши трансатлантические и международные партнеры", - сказал канцлер.
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При этом Шольц подчеркнул, что Германия должна сделать всё, чтобы больше никогда не столкнуться с войной.
Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.