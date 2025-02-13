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Шольц прокомментировал телефонный разговор Трампа с Путиным - РИА Новости, 13.02.2025
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21:30 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/sholts-1999240789.html
Шольц прокомментировал телефонный разговор Трампа с Путиным
Шольц прокомментировал телефонный разговор Трампа с Путиным - РИА Новости, 13.02.2025
Шольц прокомментировал телефонный разговор Трампа с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал верным решение президента США Дональда Трампа провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 13.02.2025
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2025-02-13T21:30:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал верным решение президента США Дональда Трампа провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Выступая с обращением по поводу "внешнеполитических событий последних 24 часов", Шольц заявил, что для ЕС не стал сюрпризом разговор Трампа с Путиным, как и позиция администрации Трампа по конфликту на Украине. По его словам, данные события требуют скорейшей выработки четкой и решительной позиции ЕС. "То, что президент Трамп напрямую поговорил с президентом РФ - правильно. Я тоже в прошлом неоднократно говорил с президентом России. Важно донести до него наши ожидания относительно справедливого мира на Украине и возвращения к европейскому мирному порядку. Мирному порядку, при котором границы не меняются силой. В этом я согласен с американским президентом", - сказал Шольц, чье выступление транслировал правительственный YouTube-канал Phoenix. Он снова повторил, что никакие решения об Украине не должны приниматься без Украины, а также подчеркнул важность неотделимости европейской безопасности от безопасности США. "Для меня абсолютно ясно одно: любое достигнутое путем переговоров решение должно позволить Украине в будущем иметь вооруженные силы, которые смогут отразить любое будущее нападение со стороны России. Это представляет собой значительную проблему в финансовом, материальном и логистическом плане. В обозримом будущем это превысит финансовые возможности Украины. Здесь нужны мы, европейцы, и наши трансатлантические и международные партнеры", - сказал канцлер. При этом Шольц подчеркнул, что Германия должна сделать всё, чтобы больше никогда не столкнуться с войной. Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
https://ria.ru/20250213/peregovory-1999224397.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, олаф шольц, владимир путин, евросоюз
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Олаф Шольц, Владимир Путин, Евросоюз
Шольц прокомментировал телефонный разговор Трампа с Путиным

Шольц назвал верным решение Трампа провести разговор с Путиным

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал верным решение президента США Дональда Трампа провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Выступая с обращением по поводу "внешнеполитических событий последних 24 часов", Шольц заявил, что для ЕС не стал сюрпризом разговор Трампа с Путиным, как и позиция администрации Трампа по конфликту на Украине. По его словам, данные события требуют скорейшей выработки четкой и решительной позиции ЕС.
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«
"То, что президент Трамп напрямую поговорил с президентом РФ - правильно. Я тоже в прошлом неоднократно говорил с президентом России. Важно донести до него наши ожидания относительно справедливого мира на Украине и возвращения к европейскому мирному порядку. Мирному порядку, при котором границы не меняются силой. В этом я согласен с американским президентом", - сказал Шольц, чье выступление транслировал правительственный YouTube-канал Phoenix.
Он снова повторил, что никакие решения об Украине не должны приниматься без Украины, а также подчеркнул важность неотделимости европейской безопасности от безопасности США.
«
"Для меня абсолютно ясно одно: любое достигнутое путем переговоров решение должно позволить Украине в будущем иметь вооруженные силы, которые смогут отразить любое будущее нападение со стороны России. Это представляет собой значительную проблему в финансовом, материальном и логистическом плане. В обозримом будущем это превысит финансовые возможности Украины. Здесь нужны мы, европейцы, и наши трансатлантические и международные партнеры", - сказал канцлер.
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При этом Шольц подчеркнул, что Германия должна сделать всё, чтобы больше никогда не столкнуться с войной.
Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
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