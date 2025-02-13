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В Пермском крае возбудили дело после гибели двух рабочих в шахте - РИА Новости, 13.02.2025
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10:47 13.02.2025 (обновлено: 10:48 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/shakhta-1999039359.html
В Пермском крае возбудили дело после гибели двух рабочих в шахте
В Пермском крае возбудили дело после гибели двух рабочих в шахте - РИА Новости, 13.02.2025
В Пермском крае возбудили дело после гибели двух рабочих в шахте
Следственные органы Пермского края возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих при обрушении горных пород в шахте в Соликамске, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T10:47:00+03:00
2025-02-13T10:48:00+03:00
происшествия
пермский край
соликамск
россия
дмитрий махонин
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 13 фев – РИА Новости. Следственные органы Пермского края возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих при обрушении горных пород в шахте в Соликамске, сообщает СУСК РФ по региону в своем Telegram-канале. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале сообщил о гибели двух рабочих в результате обрушения в калийной шахте в Соликамске. По его словам, трагедия произошла "в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола в шахте". Для расследования причин несчастного случая создана комиссия. Кроме того, прокуратура края организовала проверку. "По указанию руководителя регионального следственного управления Головкина Дениса Валерьевича следователями следственного отдела по городу Соликамск СУ СК России по Пермскому краю по факту гибели рабочих в шахте возбуждено уголовное дело по признаком преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в релизе краевого следкома. Как уточнили в ведомстве, на месте происшествия работают наиболее опытные следователи следственного управления и следователи – криминалисты: изымают объекты и предметы, имеющие значение для следствия. Назначаются и проводятся необходимые судебные экспертизы, производятся иные следственные и процессуальные действия.
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соликамск
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происшествия, пермский край, соликамск, россия, дмитрий махонин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Соликамск, Россия, Дмитрий Махонин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае возбудили дело после гибели двух рабочих в шахте

СК возбудил дело после гибели двух рабочих в шахте в Соликамске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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УФА, 13 фев – РИА Новости. Следственные органы Пермского края возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих при обрушении горных пород в шахте в Соликамске, сообщает СУСК РФ по региону в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале сообщил о гибели двух рабочих в результате обрушения в калийной шахте в Соликамске. По его словам, трагедия произошла "в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола в шахте". Для расследования причин несчастного случая создана комиссия. Кроме того, прокуратура края организовала проверку.
«
"По указанию руководителя регионального следственного управления Головкина Дениса Валерьевича следователями следственного отдела по городу Соликамск СУ СК России по Пермскому краю по факту гибели рабочих в шахте возбуждено уголовное дело по признаком преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в релизе краевого следкома.
Как уточнили в ведомстве, на месте происшествия работают наиболее опытные следователи следственного управления и следователи – криминалисты: изымают объекты и предметы, имеющие значение для следствия. Назначаются и проводятся необходимые судебные экспертизы, производятся иные следственные и процессуальные действия.
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ПроисшествияПермский крайСоликамскРоссияДмитрий МахонинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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