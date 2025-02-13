В Пермском крае возбудили дело после гибели двух рабочих в шахте
СК возбудил дело после гибели двух рабочих в шахте в Соликамске
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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УФА, 13 фев – РИА Новости. Следственные органы Пермского края возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих при обрушении горных пород в шахте в Соликамске, сообщает СУСК РФ по региону в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале сообщил о гибели двух рабочих в результате обрушения в калийной шахте в Соликамске. По его словам, трагедия произошла "в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола в шахте". Для расследования причин несчастного случая создана комиссия. Кроме того, прокуратура края организовала проверку.
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"По указанию руководителя регионального следственного управления Головкина Дениса Валерьевича следователями следственного отдела по городу Соликамск СУ СК России по Пермскому краю по факту гибели рабочих в шахте возбуждено уголовное дело по признаком преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в релизе краевого следкома.
Как уточнили в ведомстве, на месте происшествия работают наиболее опытные следователи следственного управления и следователи – криминалисты: изымают объекты и предметы, имеющие значение для следствия. Назначаются и проводятся необходимые судебные экспертизы, производятся иные следственные и процессуальные действия.
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