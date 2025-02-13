https://ria.ru/20250213/shakhta-1999039359.html

В Пермском крае возбудили дело после гибели двух рабочих в шахте

В Пермском крае возбудили дело после гибели двух рабочих в шахте - РИА Новости, 13.02.2025

В Пермском крае возбудили дело после гибели двух рабочих в шахте

Следственные органы Пермского края возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих при обрушении горных пород в шахте в Соликамске, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T10:47:00+03:00

2025-02-13T10:47:00+03:00

2025-02-13T10:48:00+03:00

происшествия

пермский край

соликамск

россия

дмитрий махонин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg

УФА, 13 фев – РИА Новости. Следственные органы Пермского края возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих при обрушении горных пород в шахте в Соликамске, сообщает СУСК РФ по региону в своем Telegram-канале. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале сообщил о гибели двух рабочих в результате обрушения в калийной шахте в Соликамске. По его словам, трагедия произошла "в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола в шахте". Для расследования причин несчастного случая создана комиссия. Кроме того, прокуратура края организовала проверку. "По указанию руководителя регионального следственного управления Головкина Дениса Валерьевича следователями следственного отдела по городу Соликамск СУ СК России по Пермскому краю по факту гибели рабочих в шахте возбуждено уголовное дело по признаком преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в релизе краевого следкома. Как уточнили в ведомстве, на месте происшествия работают наиболее опытные следователи следственного управления и следователи – криминалисты: изымают объекты и предметы, имеющие значение для следствия. Назначаются и проводятся необходимые судебные экспертизы, производятся иные следственные и процессуальные действия.

https://ria.ru/20241017/shakhty-1978550433.html

пермский край

соликамск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермский край, соликамск, россия, дмитрий махонин, следственный комитет россии (ск рф)