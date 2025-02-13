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В Пермском крае два человека погибли при обрушении в шахте - РИА Новости, 13.02.2025
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10:20 13.02.2025 (обновлено: 11:29 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/shakhta-1999031744.html
В Пермском крае два человека погибли при обрушении в шахте
В Пермском крае два человека погибли при обрушении в шахте - РИА Новости, 13.02.2025
В Пермском крае два человека погибли при обрушении в шахте
Два человека получили смертельные травмы при обрушении в шахте на руднике СКРУ-3, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Уралкалий". РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T10:20:00+03:00
2025-02-13T11:29:00+03:00
происшествия
пермский край
соликамск
уралкалий
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Два человека получили смертельные травмы при обрушении в шахте на руднике СКРУ-3, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Уралкалий".&quot;ПАО &quot;Уралкалий&quot; сообщает, что 13 февраля 2025 года в 10 часов 00 минут местного времени в руднике СКРУ-3 в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола в результате отслоения нароста соли от крепи были смертельно травмированы два работника&quot;, — говорится в релизе.Компания выразила соболезнования семьям погибших и сообщила, что для расследования причин несчастного случая создали комиссию.Работа на производственных объектах продолжается в обычном режиме, добавили в "Уралкалии".Прокуратура Пермского края начала проверку. Главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты, туда выехал исполняющий обязанности городского прокурора Станислав Курбатов.
https://ria.ru/20241017/shakhty-1978550433.html
пермский край
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происшествия, пермский край, соликамск, уралкалий
Происшествия, Пермский край, Соликамск, Уралкалий
В Пермском крае два человека погибли при обрушении в шахте

"Уралкалий": в Соликамске 2 работника рудника СКРУ-3 получили смертельные травмы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Два человека получили смертельные травмы при обрушении в шахте на руднике СКРУ-3, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Уралкалий".
«

"ПАО "Уралкалий" сообщает, что 13 февраля 2025 года в 10 часов 00 минут местного времени в руднике СКРУ-3 в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола в результате отслоения нароста соли от крепи были смертельно травмированы два работника", — говорится в релизе.

Компания выразила соболезнования семьям погибших и сообщила, что для расследования причин несчастного случая создали комиссию.
Работа на производственных объектах продолжается в обычном режиме, добавили в "Уралкалии".
Прокуратура Пермского края начала проверку. Главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".
На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты, туда выехал исполняющий обязанности городского прокурора Станислав Курбатов.
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