https://ria.ru/20250213/semennikov-1999233198.html

Путин наградил депутата Мосгордумы Семенникова почетной грамотой

Путин наградил депутата Мосгордумы Семенникова почетной грамотой - РИА Новости, 13.02.2025

Путин наградил депутата Мосгордумы Семенникова почетной грамотой

Президент России Владимир Путин распорядился наградить почетной грамотой депутата Мосгордумы Александра Семенникова за активную законотворческую деятельность и... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T20:31:00+03:00

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россия

александр семенников

владимир путин

московская городская дума

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился наградить почетной грамотой депутата Мосгордумы Александра Семенникова за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу, следует из документа. "За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Семенникова Александра Григорьевича - депутата Московской городской думы", - говорится в распоряжении президента "О поощрении".

https://ria.ru/20250213/putin-1999233738.html

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2025

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россия, александр семенников, владимир путин, московская городская дума