https://ria.ru/20250213/semennikov-1999233198.html
Путин наградил депутата Мосгордумы Семенникова почетной грамотой
Путин наградил депутата Мосгордумы Семенникова почетной грамотой - РИА Новости, 13.02.2025
Путин наградил депутата Мосгордумы Семенникова почетной грамотой
Президент России Владимир Путин распорядился наградить почетной грамотой депутата Мосгордумы Александра Семенникова за активную законотворческую деятельность и... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T20:31:00+03:00
2025-02-13T20:31:00+03:00
2025-02-13T20:36:00+03:00
россия
александр семенников
владимир путин
московская городская дума
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился наградить почетной грамотой депутата Мосгордумы Александра Семенникова за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу, следует из документа. "За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Семенникова Александра Григорьевича - депутата Московской городской думы", - говорится в распоряжении президента "О поощрении".
https://ria.ru/20250213/putin-1999233738.html
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россия, александр семенников, владимир путин, московская городская дума
Россия, Александр Семенников, Владимир Путин, Московская городская дума
Путин наградил депутата Мосгордумы Семенникова почетной грамотой
Путин распорядился наградить депутата Мосгордумы Семенникова почетной грамотой