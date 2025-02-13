Рейтинг@Mail.ru
Правительство выдвинуло кандидатов в набсовет Сбербанка - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:38 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/sberbank-1999251511.html
Правительство выдвинуло кандидатов в набсовет Сбербанка
Правительство выдвинуло кандидатов в набсовет Сбербанка - РИА Новости, 13.02.2025
Правительство выдвинуло кандидатов в набсовет Сбербанка
Правительство России предложило избрать в наблюдательный совет Сбербанка в качестве представителей РФ вице-премьера Александра Новака, заместителя руководителя... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T23:38:00+03:00
2025-02-13T23:38:00+03:00
экономика
россия
владимир колычев
максим орешкин
антон силуанов
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577698759_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58a343a97f9cf3a8e3a654dcaedade12.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство России предложило избрать в наблюдательный совет Сбербанка в качестве представителей РФ вице-премьера Александра Новака, заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина, министра финансов Антона Силуанова и его заместителя Владимира Колычева, соответствующее распоряжение кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в наблюдательный совет публичного акционерного общества "Сбербанк России" (города Москва) согласно приложению... Орешкин М.С. - заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, Силуанов А.Г. - министр финансов Российской Федерации, Новак А.В. - заместитель председателя правительства Российской Федерации", - говорится в документе. В список кандидатов также вошел замминистра финансов РФ Владимир Колычев. Орешкин, Силуанов и Колычев значились в списке кандидатов в наблюдательный совеет от РФ в прошлом году. Кроме них, там был вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Таким образом, по итогам годового собрания в этом году Новак может сменить Чернышенко. В июне 2024 года Сбербанк на годовом собрании акционеров переизбрал наблюдательный совет в прежнем составе, в него вошли 14 человек. Сбербанк не публикует официально состав наблюдательного совета, но из материалов к голосованию прошлого года следовало, что тогда в него, помимо Силуанова, его заместителя Колычева, Орешкина и Чернышенко вошли глава банка Герман Греф, его первый заместитель Александр Ведяхин и председатель набсовета Мосбиржи Сергей Швецов. Также в набсовет были утверждены бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, президент МФТИ Николай Кудрявцев, ректор Национального исследовательского технологического университета МИСИС Алевтина Черникова, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан и профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Ирина Шиткина.
https://ria.ru/20250110/sberbank-1993126215.html
https://ria.ru/20250201/sber-1996790348.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577698759_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e16e41360ab58ca4b5bccbc1918a2834.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир колычев, максим орешкин, антон силуанов, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), александр новак
Экономика, Россия, Владимир Колычев, Максим Орешкин, Антон Силуанов, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Александр Новак
Правительство выдвинуло кандидатов в набсовет Сбербанка

Новака, Орешкина, Силуанова и Колычева в выдвинули в набсовет Сбербанка

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВывеска с логотипом Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
Вывеска с логотипом Сбербанка на здании центрального офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Вывеска с логотипом Сбербанка на здании центрального офиса в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство России предложило избрать в наблюдательный совет Сбербанка в качестве представителей РФ вице-премьера Александра Новака, заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина, министра финансов Антона Силуанова и его заместителя Владимира Колычева, соответствующее распоряжение кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в наблюдательный совет публичного акционерного общества "Сбербанк России" (города Москва) согласно приложению... Орешкин М.С. - заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, Силуанов А.Г. - министр финансов Российской Федерации, Новак А.В. - заместитель председателя правительства Российской Федерации", - говорится в документе.
Офиса Сбербанка в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Сбербанк стал лидером по рыночной капитализации в России
10 января, 14:55
В список кандидатов также вошел замминистра финансов РФ Владимир Колычев.
Орешкин, Силуанов и Колычев значились в списке кандидатов в наблюдательный совеет от РФ в прошлом году. Кроме них, там был вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Таким образом, по итогам годового собрания в этом году Новак может сменить Чернышенко.
В июне 2024 года Сбербанк на годовом собрании акционеров переизбрал наблюдательный совет в прежнем составе, в него вошли 14 человек.
Сбербанк не публикует официально состав наблюдательного совета, но из материалов к голосованию прошлого года следовало, что тогда в него, помимо Силуанова, его заместителя Колычева, Орешкина и Чернышенко вошли глава банка Герман Греф, его первый заместитель Александр Ведяхин и председатель набсовета Мосбиржи Сергей Швецов.
Также в набсовет были утверждены бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, президент МФТИ Николай Кудрявцев, ректор Национального исследовательского технологического университета МИСИС Алевтина Черникова, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан и профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Ирина Шиткина.
Вывеска одного и отделений Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Сбербанк рассказал об особенностях продажи долга клиентов коллекторам
1 февраля, 14:45
 
ЭкономикаРоссияВладимир КолычевМаксим ОрешкинАнтон СилуановСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Александр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала