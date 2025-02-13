Правительство выдвинуло кандидатов в набсовет Сбербанка
Новака, Орешкина, Силуанова и Колычева в выдвинули в набсовет Сбербанка
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВывеска с логотипом Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
Вывеска с логотипом Сбербанка на здании центрального офиса в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство России предложило избрать в наблюдательный совет Сбербанка в качестве представителей РФ вице-премьера Александра Новака, заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина, министра финансов Антона Силуанова и его заместителя Владимира Колычева, соответствующее распоряжение кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в наблюдательный совет публичного акционерного общества "Сбербанк России" (города Москва) согласно приложению... Орешкин М.С. - заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, Силуанов А.Г. - министр финансов Российской Федерации, Новак А.В. - заместитель председателя правительства Российской Федерации", - говорится в документе.
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В список кандидатов также вошел замминистра финансов РФ Владимир Колычев.
Орешкин, Силуанов и Колычев значились в списке кандидатов в наблюдательный совеет от РФ в прошлом году. Кроме них, там был вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Таким образом, по итогам годового собрания в этом году Новак может сменить Чернышенко.
В июне 2024 года Сбербанк на годовом собрании акционеров переизбрал наблюдательный совет в прежнем составе, в него вошли 14 человек.
Сбербанк не публикует официально состав наблюдательного совета, но из материалов к голосованию прошлого года следовало, что тогда в него, помимо Силуанова, его заместителя Колычева, Орешкина и Чернышенко вошли глава банка Герман Греф, его первый заместитель Александр Ведяхин и председатель набсовета Мосбиржи Сергей Швецов.
Также в набсовет были утверждены бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, президент МФТИ Николай Кудрявцев, ректор Национального исследовательского технологического университета МИСИС Алевтина Черникова, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан и профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Ирина Шиткина.