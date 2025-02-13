https://ria.ru/20250213/sberbank-1999251511.html

Правительство выдвинуло кандидатов в набсовет Сбербанка

Правительство выдвинуло кандидатов в набсовет Сбербанка - РИА Новости, 13.02.2025

Правительство выдвинуло кандидатов в набсовет Сбербанка

Правительство России предложило избрать в наблюдательный совет Сбербанка в качестве представителей РФ вице-премьера Александра Новака, заместителя руководителя... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T23:38:00+03:00

2025-02-13T23:38:00+03:00

2025-02-13T23:38:00+03:00

экономика

россия

владимир колычев

максим орешкин

антон силуанов

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

александр новак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577698759_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58a343a97f9cf3a8e3a654dcaedade12.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство России предложило избрать в наблюдательный совет Сбербанка в качестве представителей РФ вице-премьера Александра Новака, заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина, министра финансов Антона Силуанова и его заместителя Владимира Колычева, соответствующее распоряжение кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в наблюдательный совет публичного акционерного общества "Сбербанк России" (города Москва) согласно приложению... Орешкин М.С. - заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, Силуанов А.Г. - министр финансов Российской Федерации, Новак А.В. - заместитель председателя правительства Российской Федерации", - говорится в документе. В список кандидатов также вошел замминистра финансов РФ Владимир Колычев. Орешкин, Силуанов и Колычев значились в списке кандидатов в наблюдательный совеет от РФ в прошлом году. Кроме них, там был вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Таким образом, по итогам годового собрания в этом году Новак может сменить Чернышенко. В июне 2024 года Сбербанк на годовом собрании акционеров переизбрал наблюдательный совет в прежнем составе, в него вошли 14 человек. Сбербанк не публикует официально состав наблюдательного совета, но из материалов к голосованию прошлого года следовало, что тогда в него, помимо Силуанова, его заместителя Колычева, Орешкина и Чернышенко вошли глава банка Герман Греф, его первый заместитель Александр Ведяхин и председатель набсовета Мосбиржи Сергей Швецов. Также в набсовет были утверждены бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, президент МФТИ Николай Кудрявцев, ректор Национального исследовательского технологического университета МИСИС Алевтина Черникова, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан и профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Ирина Шиткина.

https://ria.ru/20250110/sberbank-1993126215.html

https://ria.ru/20250201/sber-1996790348.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир колычев, максим орешкин, антон силуанов, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), александр новак