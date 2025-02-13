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Венгрия и Сербия договорились о сотрудничестве, несмотря на санкции США - РИА Новости, 13.02.2025
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19:22 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/sanktsii-1999221818.html
Венгрия и Сербия договорились о сотрудничестве, несмотря на санкции США
Венгрия и Сербия договорились о сотрудничестве, несмотря на санкции США - РИА Новости, 13.02.2025
Венгрия и Сербия договорились о сотрудничестве, несмотря на санкции США
Венгрия и Сербия договорились о тесном региональном сотрудничестве, чтобы купировать негативные последствия для энергорынка даже в случае сохранения санкций США РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T19:22:00+03:00
2025-02-13T19:22:00+03:00
сша
венгрия
сербия
петер сийярто
нефтяная индустрия сербии
газпром
в мире
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БЕЛГРАД, 13 фев - РИА Новости. Венгрия и Сербия договорились о тесном региональном сотрудничестве, чтобы купировать негативные последствия для энергорынка даже в случае сохранения санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), хотя Будапешт надеется, что при новой администрации ситуация быстро разрешится, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "В любом случае мы договорились об очень тесном региональном сотрудничестве, чтобы гарантировать, что даже при сохранении санкций не возникнет перебоев на региональном топливном рынке", - сказал Сийярто на пресс-конференции с министром горного дела и энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович. Венгерский министр назвал санкции США в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" (56,15% NIS принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") "общей проблемой Центральной Европы", поскольку они могут вызвать трудности и в других странах, в частности, потенциальное "выпадение мощностей сербских НПЗ из регионального снабжения" может привести к повышению цен на энергетическом рынке. "Хотелось бы избежать такой ситуации. К счастью, в США теперь президент, который видит в центральноевропейском регионе не врага, а друга, и мы надеемся, что в скором времени эту ситуацию удастся разрешить", - отметил он.
https://ria.ru/20250211/serbiya-1998725909.html
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сша, венгрия, сербия, петер сийярто, нефтяная индустрия сербии, газпром, в мире
США, Венгрия, Сербия, Петер Сийярто, Нефтяная индустрия Сербии, Газпром, В мире
Венгрия и Сербия договорились о сотрудничестве, несмотря на санкции США

Сийярто: Венгрия и Сербия попытаются купировать последствия санкций США

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БЕЛГРАД, 13 фев - РИА Новости. Венгрия и Сербия договорились о тесном региональном сотрудничестве, чтобы купировать негативные последствия для энергорынка даже в случае сохранения санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), хотя Будапешт надеется, что при новой администрации ситуация быстро разрешится, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«
"В любом случае мы договорились об очень тесном региональном сотрудничестве, чтобы гарантировать, что даже при сохранении санкций не возникнет перебоев на региональном топливном рынке", - сказал Сийярто на пресс-конференции с министром горного дела и энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.
Рабочие на предприятии Нефтяной индустрии Сербии (NIS) - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В Сербии прокомментировали санкции США против "Нефтяной индустрии"
11 февраля, 21:13
Венгерский министр назвал санкции США в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" (56,15% NIS принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") "общей проблемой Центральной Европы", поскольку они могут вызвать трудности и в других странах, в частности, потенциальное "выпадение мощностей сербских НПЗ из регионального снабжения" может привести к повышению цен на энергетическом рынке.
«
"Хотелось бы избежать такой ситуации. К счастью, в США теперь президент, который видит в центральноевропейском регионе не врага, а друга, и мы надеемся, что в скором времени эту ситуацию удастся разрешить", - отметил он.
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СШАВенгрияСербияПетер СийяртоНефтяная индустрия СербииГазпромВ мире
 
 
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