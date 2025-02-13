Венгрия и Сербия договорились о сотрудничестве, несмотря на санкции США
Сийярто: Венгрия и Сербия попытаются купировать последствия санкций США
Флаг США . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 13 фев - РИА Новости. Венгрия и Сербия договорились о тесном региональном сотрудничестве, чтобы купировать негативные последствия для энергорынка даже в случае сохранения санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), хотя Будапешт надеется, что при новой администрации ситуация быстро разрешится, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
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"В любом случае мы договорились об очень тесном региональном сотрудничестве, чтобы гарантировать, что даже при сохранении санкций не возникнет перебоев на региональном топливном рынке", - сказал Сийярто на пресс-конференции с министром горного дела и энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.
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Венгерский министр назвал санкции США в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" (56,15% NIS принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") "общей проблемой Центральной Европы", поскольку они могут вызвать трудности и в других странах, в частности, потенциальное "выпадение мощностей сербских НПЗ из регионального снабжения" может привести к повышению цен на энергетическом рынке.
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"Хотелось бы избежать такой ситуации. К счастью, в США теперь президент, который видит в центральноевропейском регионе не врага, а друга, и мы надеемся, что в скором времени эту ситуацию удастся разрешить", - отметил он.
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